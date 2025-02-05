К чему знак качества обязывает Рогачевский МКК и что подкупает сладкоежек

Рогачевский молочно-консервный комбинат приумножает традиции бренда и укрепляет присутствие на завоеванных рынках. Крупнейший отечественный производитель молочной отрасли стабильно удерживает позиции на траектории успешного развития. И все благодаря инвестициям в передовые технологии и сохранению лучших славянских традиций переработки ценнейшего сырья. Безупречное качество продукции под брендом "Сделано в Беларуси" в почете у сладкоежек из более чем двух десятков стран. Не секрет, коллектив удостоился Государственного знака качества - первого в истории суверенной Беларуси. К чему обязывает высокая награда и как признанный лидер видит перспективные направления.

Уникальные технологии непрерывного сгущения молока, нюансы получения однородной консистенции, тонкости рецептурного состава строго под грифом "секретно". Ежесуточно консервный цех перерабатывает 350 тонн молока экстра-класса. Рогачевские мастера уверенно держат марку: экспериментируют с рецептурами, работают над вкусом, выпускают новинки.

Сгущенка по ГОСТам и в соответствии с техническим регламентом Беларуси

Ее любят не зря. Более 600 товаров отечественных предприятий доказывали соответствие критериям безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности. Через сито жесткого отбора с легкостью прошла и рогачевская сгущенка. Для коллектива получение права маркировать жестяные банки узнаваемым пятиугольником - престиж и гордость. Высокий статус подтверждает исключительное качество продукции, за которой выстраиваются очереди в 20 странах мира.

Александр Сазонов, заместитель гендиректора Рогачевского МКК:

"Постоянно мы проводим модернизацию производства, автоматизацию технологических процессов, также диверсифицируем упаковку, вводим новые виды продукции, что позволяет нам расширить ассортимент и за счет этого увеличить объемы производства и переработки сырья".

Продукция Рогачевского МКК - наивысшей пробы

Крупнейший на постсоветском пространстве производитель молочных консервов расширяет сырьевую зону, работает над качеством, ассортиментом, рентабельностью, модернизирует производственные площади, осваивает инновации, проводит маркетинговые исследования, просчитывает риски. Все это для того, чтобы насытить внутренний рынок и увеличить экспорт сладких консервов из молока, сыров, сухих продуктов, детского питания.

Олег Самышин, начальник консервного цеха Рогачевского МКК:

"Ежегодно идет усовершенствование процесса автоматизации. На 2025 год у нас планируется дополнительная установка автоклава, что позволит увеличить выпуск термизированных молочных консервов в пакетах типа flow pack по 5 кг".

Экспортные поставки растут

В составе Рогачевского МКК несколько перерабатывающих и торговых предприятий. Экспорт с учетом филиалов растет. Белорусские стандарты качества, технологический суверенитет, расширение присутствия и закрепление на устоявшихся и новых рынках. Филиппины, Китай, Корея, Монголия, Сербия дополнили внушительный список стран-экспортеров полезных и безопасных продуктов под брендом "сделано в Беларуси".

Евгений Подлипный, инженер-технолог Рогачевского МКК:

"В создании нового вида продукта задействовано большое количество людей. На начальном этапе анализируется рынок: что сейчас востребовано, какие новинки есть, каких нет. И все это анализируется, что мы можем создать из того, что нам предложили наши специалисты".