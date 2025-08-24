"Полная Европа": как прошла встреча Трампа, Зеленского и лидеров ЕС

Европа не может разобраться в своих границах, ставя палки в колеса и себе, и другим, и упорно продолжает милитаризацию и запугивание населения. Вот только продать Трампу мнимую угрозу от России почему-то не получилось. Встреча больше походила на диалог учителя и учеников.

Все попытки союзников Киева пропихнуть свою повестку на переговорах не увенчались успехом. Зато те покорно смотрели в рот Дональду Трампу и лишь поддакивали его речам.

Официально встреча вышла крайне успешной. Неофициально Брюссель столкнулся с жесткой правдой: миру в Украине быть, нравится это европейским бюрократам или нет. Вопрос лишь в том, когда и как это будет выглядеть.

О страстях, бурливших в залах Белого дома, и апатии унесенной из него, расскажем в рубрике "Полная Европа".

Боль и унижение в Белом доме - часть вторая. Именно так и никак иначе можно назвать то, что происходило в Вашингтоне днями ранее. Зеленский в окружении своих подельников рассчитывал убедить Трампа отвернуться от договоренностей с Москвой и встать на сторону нежелающих мира. Но что-то пошло не так. Любая попытка выставить Россию агрессором и чуть ли не людоедом жестко пресекалась, несмотря на то, что гости всеми правдами и неправдами подлизывались к американскому лидеру.

"Я хочу поблагодарить вас за то, что вы упомянули о тысячах похищенных украинских детях. Как мать и бабушка, я считаю, что каждый ребенок должен вернуться в свою семью. Это должно быть одним из наших главных приоритетов, чтобы убедиться, что дети вернутся в Украину к своим семьям", - об этом на встрече сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Спасибо, но я думаю, что мы здесь по другой причине", - ответил президент США Дональд Трамп.

Так какая же причина была у прошедшего саммита? Ведь по результатам нет вообще конкретики, ни о каких документах или соглашениях так объявлено и не было. Да и не должно было быть. Складывается впечатление, что Трамп просто хотел продемонстрировать свое превосходство. Он словно преподаватель читал лекцию своим ученикам-двоечникам, а те безропотно конспектировали. А когда появлялись моменты все же вставить свои пять копеек, несли ранее заученный бред, не относящийся к теме урока.

Впрочем, и среди евролидеров нашлась хорошистка. Премьер Италии одним своим видом дала понять, как относится к происходящему.

Кстати, оказался в этой узкой компании и один залетный. Трамп его даже сразу не смог найти, хотя поговаривают, что на поле для гольфа они неплохо ладят. Да, речь про президента Финляндии.

Персонаж этот, кстати, крайне интересный. Свое присутствие на встрече больших людей объяснил историческим опытом взаимодействия с Россией. Мол, Финляндия нашла решение в 1944 году, и почему бы не повторить это в 2025-м? Вот только для справки: Хельсинки вступили в войну против СССР в 1941 году как союзник Германии.

Финские военные участвовали и в блокаде Ленинграда, и много в чем еще крайне нелицеприятном. А в 44-м, получив по рукам, Финляндия заключила перемирие. В итоге потеря 10 % территории, беженцы и значительные потери.

В общем и целом, триумф Трампа в очередной раз удался. И тут главная фишка, что каждый участник встречи отправился восвояси в приподнятом настроении. Не потому, что добился своего, а потому, что не был удостоен публичной порки, как это было с Зеленским в феврале.

Усвоили ли те материал, изложенный американцам? Скорее, нет. По-другому не объяснить, почему они продолжают повторять свою мантру.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Лично у меня есть большие сомнения относительно того, действительно ли российский президент хочет мира, потому что до тех пор, пока он думает, что может победить военным путем, он не остановится. Его конечная цель - захватить как можно больше территории, ослабить Украину и создать страну, которая не жизнеспособна сама по себе".

Вот только на Западе явно забыли, что не Россия развязала войну. Более того, Москва готова к переговорам и не отказывается от договоренностей с Трампом. Тут дело в другом. Все почему-то говорят то о гарантиях безопасности для Украины, то о нежелании идти на территориальные уступки, то об очередных санкциях. Но никто и слова не обронил, что и Россия должна быть уверена, что конфликт не разгорится с новой силой, когда Киев вновь накачают оружием.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы коллективной безопасности решать без Российской Федерации. Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко".

Конечно, не стоит всех равнять под одну гребенку. В ЕС не все хотят видеть в России лишь образ врага. Например, Венгрия и Словакия сохраняют адекватность. Эти страны выступают за скорейшее мирное урегулирование и понимают, что и Киеву, и Брюсселю пора сбить спесь с самих себя и вернуться в конструктивное русло.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Позвольте мне напомнить, что мое неприятие членства Украины в НАТО было ясно из моих первых заявлений о войне. Хоть меня и сильно критиковали, также важно иметь четкое представление о том, что мы не сдвинемся с места без обсуждения территориальных изменений, если эти два базовых понимания приведут к прекращению огня. То процесс, начатый президентом США, следует рассматривать как его большое личное достижение".

И знаете, во всей этой суматохе как-то потерялся Зеленский. Отказался от интервью после переговоров и совсем затих. Пусть это будет смелое предположение, но такое чувство, что ему дали понять, что его время прошло.

Зеленский ответил на вопрос, готов ли он после установления мира к проведению выборов в Украине: "Да, конечно, мы открыты для проведения выборов. Мы должны обеспечивать безопасность в определенных обстоятельствах, и нам нужно немного поработать в парламенте, потому что во время войны выборы невозможны".

"Вы говорите, что во время войны выборы невозможны, но позвольте сказать, через три с половиной года, вы имеете в виду, что если вдруг мы окажемся в состоянии войны с кем-то, то выборов больше не будет?", - поинтересовался Трамп.

Вот и причина депрессии. Выбором, судя по всему, быть и уже скоро.