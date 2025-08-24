3.70 BYN
Уникальные ландшафты и перспективы на олимпийские медали. В Беларуси развивают игру в гольф
Если в странах Запада гольф часто ассоциируют с элитами, миллиардными сделками и Дональдом Трампом на поле - у нас наоборот, он становится доступным и любимым увлечением для людей всех возрастов и профессий.
Уже сейчас его развивают с перспективой на олимпийские медали, а наши ландшафты готовы конкурировать с лучшими мировыми локациями.
Попасть на Грин
Когда мы слышим упоминание о гольфе, он сразу ассоциируется с роскошью и элегантностью, бизнес-сделками и переговорами, олигархами и миллиардерами. Образ недосягаемости пришел к нам из США, создавая представление, что игра только для богачей.
Денис Жаловский, капитан команды гольф-клуба:
"В мире насчитывается более 30 тысяч гольф-клубов. При этом 17 с копейками тысяч находятся в Соединенных Штатах. Клубы там сильно отличаются по уровню. И вот такие элитарные клубы, например, клуб Дональда Трампа, там, где его резиденция Мар-а-Лаго, там членство начинается от 350 тысяч долларов в год. Конечно, далеко не каждый американец может позволить себе такие деньги для того чтобы тренироваться в этом клубе".
Страсть американского лидера к гольфу известна всем. Многие встречи он проводил именно на поле. Не исключение и переговоры с мировыми лидерами, где за партией гольфа приходили к важным соглашениям.
Николай Марцинкевич, тренер по гольфу:
"Есть даже такая фраза: "Если хочешь узнать человека, сыграй с ним в гольф. Небыстрая игра, в среднем раунд на большом чемпионском поле длится около пяти часов. За это время можно узнать характер и поведение человека".
Кстати, Трамп с благодарностью принял приглашение нашего Президента приехать с семьей в Минск. Кто знает, быть может, ход мировой политики изменится и на наших гольф-полях, которые во многом превосходят знаменитые локации.
Олег Дробыш, игрок в гольф:
"Я был на нескольких гольф-полях, например, в Америке, и там не было такого количества и тренировочного поля, и количества лунок для паттинга, поэтому очень сильно впечатлен качественным количеством лунок и вообще всей инфраструктуры у нас".
И если в "райском саду" один день на поле может стоить тысячи долларов, у нас цены гораздо демократичнее. Пробное занятие - 50 рублей. Входит как услуга тренера, так и аренда мячей, клюшек и дорожек.
В гольфе нужно пройти 18 лунок за минимальное количество ударов. У каждой лунки есть свой пар, то есть то количество ударов, которое считается нормой. У игрока есть 14 клюшек, а длина полей составляет около 6 километров. Чем меньше ударов, тем выше шансы выиграть.
"Первый блин" всегда комом, поэтому лучше прибегнуть к услугам тренера. Славко Паплер - гуру гольфа. Приехал к нам из Европ и влюбился в Беларусь.
Славко Паплер, тренер по гольфу:
"Я жил уже в очень многих странах. Я избалован. Я из Словении, там все ухожено, чисто, красиво. Словения такая маленькая Швейцария со славянской душой. Но в Минск меня всегда тянет. И теперь я уже здесь примерно два года. И еще хочу дальше остаться, потому что мне здесь очень нравится".
Здесь он нашел и потрясающих товарищей, возможности для роста и развития. Его уникальный опыт на международной арене помогает белорусскому гольф-движению идти вперед. Европейские же друзья критиковали Славко за переезд.
Славко Паплер, тренер по гольфу:
"Там, где говорят демократия, даже больше диктатуры, чем у вас здесь. Я чувствую себя здесь прекрасно. И когда я людям говорю, чтобы приезжали сюда, что прям классно-классно, как-то не доверяют, потому что пропаганда же свое делает. А я просто знаю, как здесь, и мне даже не мешает. Мне хорошо здесь у вас".
Гольф - вид спорта олимпийский, и в истории Беларуси еще не было видных спортсменов. Активно развиваются бесплатные программы, обучающие гольфу детей, независимо от их соцположения. Ведь таланты выращивают со школьной скамьи.
Лидия Коткина, директор гольф-клуба:
"Мы сделали спецпроект "Детская школа гольфа". Дети сдают вступительный экзамен. Это их физическая подготовка, физкультурный экзамен, специальное тестирование. Затем они сдают правила гольфа, насколько они знают, этикет, правила и так далее. И показывают свой средний балл в школе. Мы все это фиксируем и принимаем их на бесплатное обучение. Они тренируются практически каждый день. И по итогам года мы смотрим, очень важно, чтобы и средний балл в школе не пострадал, чтобы они занятия не пропускали. Они участвуют постоянно в турнирах как у нас, так и на территории Российской Федерации, обмениваются опытом, повышают уровень своего мастерства. И те, кто справляются, сдают успешный экзамен, продолжают обучение дальше бесплатно. Это такая очень сильная мотивация".
Гольф в Беларуси - это не просто тренд, а еще и механизм для привлечения туристов. На Западе из-за диких цен люди просто не могут себе позволить любимое хобби.
Владимир Дражин, председатель Белорусской ассоциации гольфа:
"Мы очень благодарны главе государства за принятое решение о посещении нашей Республики Беларусь без виз, и мы это ощущаем у себя на поле. Потому что практически, несмотря на определенные ограничения, запреты, жители Европы, многие приезжают и получают здесь уникальную возможность себя ощутить игроком в нашем сообществе. Очень важно, что эта часть населения участвует потом в наших турнирах. А турниры мы проводим и инвестиционные, куда приезжают инвесторы. И это наш вклад - Белорусской ассоциации гольфа - в экономическую составляющую нашей страны".
Тот факт, что дорожки забронированы заранее, это, конечно, хорошо. Но кто эти люди, которые даже в будний день играют в гольф?
Владимир Дражин, председатель Белорусской ассоциации гольфа:
"Это в основном наши жители Беларуси со средним достатком, многие приезжают с семьями. Это дети, внуки. И при поддержке нашего тренерского состава, который есть в гольф-клубе, они овладевают сегодня навыками игры. И эта семейная связка помогает, я думаю, всем им расти интеллектуально, расти сегодня духовно, в спортивном плане".
"В Республике Беларусь у нас полностью открытый клуб. Попасть в него может любой желающий. По стоимости, по инвестициям в этот вид спорта, он вполне сопоставим, например, с хоккеем или теннисом. То есть здесь точно так же, как и в вышеуказанных видах спорта, арендуется некая площадка, то есть гольф-поля. И покупается инвентарь", - рассказал Денис Жаловский - капитан команды гольф-клуба.
Беларусь готова стать не просто частью мирового гольф-сообщества, но и его лидером. Мы обладаем уникальной природой и фантастическими ландшафтами, которые могут сразить даже самых требовательных игроков. А нашу страну на мировой спортивный Олимп, без сомнения, выведет молодая гвардия, которую растят уже сегодня.