Как в Беларуси выстроена система поддержки экспорта

Белорусская экономика экспортно ориентированная. На внешние поставки мы сделали ставку уже давно, и она себя полностью оправдала. И как бы кому ни хотелось убрать сильных конкурентов с помощью незаконных санкций, но не получилось. Нам удалось успешно переориентироваться с одних рынков на другие. И укрепление позиций продолжается до сих пор.

Уже есть цифры по итогам первого полугодия 2025-го. Экспорт в страны Африки вырос в 1,6 раза, в Латинскую Америку - в 1,7 раза, в Юго-Восточную и Центральную Азию - на 25 %. Пожалуй, лучший комплимент качеству нашей продукции и в принципе бренду "Сделано в Беларуси".

Выход на новые рынки - это серьезная планомерная работа, где важно участие всех - и государства, и бизнеса. Система поддержки экспорта в Беларуси выстроена хорошо. Регулярно проходят большие форумы, где есть хорошая возможность для диалога. И так же регулярно мы принимаем иностранные делегации. Задачей является за несколько дней показать Беларусь, ее возможности, искренние намерения выстраивать партнерские и дружеские отношения. В стране побывали гости из Танзании и Ирана.

Конечно, выходя на тот или иной рынок, надо учитывать местные особенности. Дальняя дуга - это широкое понятие, тут нельзя всех под одну гребенку. Но есть тенденция, которая прослеживается во всем регионе - ценность личного контакта. Особенно на высшем уровне.

Можно вспомнить саммит БРИКС в Казани осенью 2024 года, где глава государства провел целый ряд, даже марафон двусторонних встреч. География впечатляет - Иран, Венесуэла, Эфиопия и, конечно, Лаос.