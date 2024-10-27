Как вискоза, лен и китайские технологии переформатируют легкую промышленность Беларуси

Вискоза вкупе со льном, химическими волокнами создаст ткань, которая станет фундаментом для текстильной и швейной промышленности Беларуси. Об этом в программе "Главный эфир" рассказал первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.

Говоря о топовых проектах с Китаем, он второй целлюлозно-картонный комбинат, оценочно на данный момент на 700 тыс. тонн производства целлюлозы.

Первый заместитель премьер-министра пояснил, что на ЦКК есть вискозное производство, и чем быстрее будет создано новое производство целлюлозы, тем быстрее возможно будет задействовать вискозное производство, которое позволит переформатировать легкую текстильную промышленность. "Сегодня основная проблема в развитии текстильной промышленности - это постоянные проблемы ОАО "Камволь", ОAО "БПХО", связанные с сырьем - у нас нет шерсти, у нас нет хлопка, - обзначил он. - Соответственно, мы не можем моделировать, контролировать и формировать нормальное бюджетирование процессов на предприятиях. И весь тот шлейф проблем (кредитная, кредиторская, сложности, убыточности) связан с этим".

Николай Снопков:

"Вискоза вкупе со льном, с химическими волокнами создаст ткань, которая станет фундаментом для текстильной и швейной промышленности страны. Да, это будут новые модели. Да, это, скорее всего, будут новые направления. Вполне возможно, спорт-кэжуал, поскольку сегодня все любят ткань, которая дышит и не мнется. Вискоза, лен и химические волокна дышат и не мнутся. Поэтому, я считаю, такой знаковый проект, потому что он межотраслевой, и он даст волну развития для многих отраслей".