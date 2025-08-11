"Настоящий атлант преподавания". Математик Альфред Ладыко - народный учитель Беларуси

В начале августа по указу Президента высшей педагогической награды страны – звания "Народный учитель Беларуси" - удостоен педагог математики из Лиды. Он стал вторым человеком в стране, кому присвоено это звание.

Результатом самоотверженного труда стало значимое событие для всей сферы образования. Учитель математики из гимназии № 1 города Лиды Альфред Ладыко удостоен высшей педагогической награды страны. Он стал вторым народным учителем в истории независимой Беларуси.

Соответствующий указ о присвоении почетного звания подписал Президент. Альфред Антонович посвятил профессии почти полвека, за это время воспитал сотни выдающихся учеников, многие из которых становились победителями районных, областных и республиканских олимпиад.

С искренних поздравлений от любимых учеников и коллег начал новую главу своей жизни учитель математики из гимназии № 1 города Лиды Альфред Ладыко. Он стал первым в регионе и вторым в республике, кто удостоен высокого звания - "Народный учитель Беларуси". К этой вершине лидский педагог шел долгие и плодотворные почти полвека.

Альфред Ладыко, учитель математики гимназии № 1 г. Лиды, народный учитель Беларуси:

"Я родился в деревне Кеври, Ивевский район. Там 16 домов. В этой деревне, по моим подсчетам, 5 человек стали учителями. Там инженеры, врачи. Мама и отец сказали: сынок, будешь учителем. Слава богу, все оправдалось".

В трудовой книжке Альфреда Антоновича всего 3 записи. Сначала он работал в школах в Ивье и Лиде, но его настоящим призванием и постоянной "пропиской" вот уже более 30 лет стала гимназия № 1 в Лиде. Это место особенное для педагога. Здесь он черпает вдохновение, работает, отдыхает и самое главное - именно это учреждение стало для него вторым домом.

Альфред Ладыко, учитель математики гимназии № 1 г. Лиды, народный учитель Беларуси:

"Было время, когда даже по воскресеньям я работал бесплатно - полный кабинет детей, я отдавал им все, что мог. Понимаете, мне говорили, что таких людей не бывает, но, оказывается, я был именно таким. Мне это не в тягость, не трудно. Я радуюсь, когда прихожу, а дети решают задачи. Главное - любить детей, тогда все получится".

Главные инструменты обучения

На своих уроках главными инструментами обучения для Альфреда Антоновича остаются старые добрые мел, доска и, конечно же, проверенные временем тесты.

Альфред Ладыко, учитель математики гимназии № 1 г. Лиды, народный учитель Беларуси:

"Вот, например, есть такая мысль: жалок тот ученик, который не превосходит своего учителя. Мои ученики это прекрасно понимают, они должны быть мудрее меня, у них это действительно получается. Слава богу!"

За почти 50 лет преподавания Альфред Анатольевич под своим чутким руководством воспитал сотни выдающихся учеников, многие из которых становились победителями районных, областных и республиканских олимпиад. Его уроки учащийся вспоминают с особой теплотой и улыбкой.

Полина Гарковская, выпускница гимназии № 1 г. Лиды:

"Учитель, который действительно горит своим делом, очень любит его и хочет показать, что математика - это не сложно, а интересно".

Дарья Цыбрук, выпускница гимназии № 1 г. Лиды:

"Альфред Антонович - лучший учитель, который вкладывает всю душу в свою работу".

"Настоящий атлант математики и преподавания, я не побоюсь назвать его гением. Таких людей, как он, всего двое на всю республику. Все его усилия и жертвы, принесенные ради достижения своих вершин, были не напрасны", - уверен учащийся гимназии № 1 г. Лиды Эдгар Бартошевич,

Поддержка близких, друзей и коллег

На протяжении всего этого пути рядом с ним всегда были близкие люди, оказывавшие поддержку и вдохновение: любимая жена, двое сыновей, а также верные друзья и коллеги.

Игорь Васерин, учитель информатики гимназии № 1 г. Лиды:

"Конечно, я рад, тем более что этот человек действительно заслуживает признания. Знаете, бывает, человек отработал достойно, а награда его так и не находит. А здесь все получилось вовремя, точно и по заслугам".

"У него очень тонкое чувство юмора. Он поддерживает ребят и словом, и шуткой, а в его заданиях часто встречаются мотивирующие фразы и цитаты. Такой сложный, долгий и кропотливый труд привел его к высочайшей награде", - считает директор гимназии № 1 г. Лиды Ирина Рубцевич,