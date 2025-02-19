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Какие результаты белорусская экономика показала в январе 2025 года
После начала 2025 года прошло больше месяца, и уже можно проследить экономические тенденции. Какие результаты в белорусскую экономику принес январь, рассказал замглавы Администрации Президента Беларуси Александр Егоров в "Актуальном интервью".
По словам замглавы Администрации Президента, первый месяц года показал рост ВВП более чем на 3,5 %. "Это говорит о том, что экономика продолжает расти. Важно, что мы смотрели показатель роста ВВП не в традиционном разрезе (сравнение с аналогичным периодом предыдущего года), а с точки зрения сопоставления кварталов: четвертый квартал с третьим, третий со вторым. Здесь присутствует такая вещь, как сезонность. Потому что какие-то товары активнее продаются, допустим, в третьем квартале, какие-то в четвертом".
Александр Егоров:
"И если эту сезонность убрать, то можно получить какую-то аппроксимирующую оценку того, как развивается экономика. И данные показывают, что у нас нет каких-то скачков по кварталам. У нас довольно равномерно каждый квартал экономика растет. И поэтому мы с перспективой смотрим на 2025 год".
"Если экономика даже вот в таком разрезе (квартал к кварталу) растет, то это более глубокие, более сложные процессы. Тогда экономику будет тяжелее остановить", - отметил Александр Егоров.