Какие результаты белорусская экономика показала в январе 2025 года

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a312cf5-991b-4d13-8ce3-d5d72c358686/conversions/7ff03324-9911-4e55-bb8d-307a1cdaf646-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a312cf5-991b-4d13-8ce3-d5d72c358686/conversions/7ff03324-9911-4e55-bb8d-307a1cdaf646-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a312cf5-991b-4d13-8ce3-d5d72c358686/conversions/7ff03324-9911-4e55-bb8d-307a1cdaf646-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a312cf5-991b-4d13-8ce3-d5d72c358686/conversions/7ff03324-9911-4e55-bb8d-307a1cdaf646-xl-___webp_1920.webp 1920w

После начала 2025 года прошло больше месяца, и уже можно проследить экономические тенденции. Какие результаты в белорусскую экономику принес январь, рассказал замглавы Администрации Президента Беларуси Александр Егоров в "Актуальном интервью".

По словам замглавы Администрации Президента, первый месяц года показал рост ВВП более чем на 3,5 %. "Это говорит о том, что экономика продолжает расти. Важно, что мы смотрели показатель роста ВВП не в традиционном разрезе (сравнение с аналогичным периодом предыдущего года), а с точки зрения сопоставления кварталов: четвертый квартал с третьим, третий со вторым. Здесь присутствует такая вещь, как сезонность. Потому что какие-то товары активнее продаются, допустим, в третьем квартале, какие-то в четвертом".

Александр Егоров:

"И если эту сезонность убрать, то можно получить какую-то аппроксимирующую оценку того, как развивается экономика. И данные показывают, что у нас нет каких-то скачков по кварталам. У нас довольно равномерно каждый квартал экономика растет. И поэтому мы с перспективой смотрим на 2025 год".