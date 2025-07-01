Каким направлениям сотрудничества в рамках ЕАЭС нужно отдавать приоритет, рассказал аналитик

Какие направления в рамках ЕАЭС должны стать стратегическими и необходимыми, чему нужно больше уделить внимания, мнением поделился в "Актуальном интервью" аналитик Сергей Дик.

Эксперт указал, если рассматривать рамки экономического сотрудничества, то нужно провести согласование тарифов, построить логистические хабы, которые позволили бы перемещать товары без пошлин из ЕврАзЭС по всему Дальнему и Ближнему Востоку, Юго-Восточной Азии, Африке, внедрить цифровые технологии, искусственный интеллект. "Также необходимо организовать строительство финансового рынка с независимой валютой в рамках ШОС, БРИКС, ЕАЭС, чтобы там была торговля в национальных валютах. Нужен уход от доллара и евро, чтобы наладить равноправное экономическое сотрудничество", - перечислил Сергей Дик.

На вопрос, разные культуры стран - участниц ЕАЭС несут вызов для взаимного сотрудничества или, наоборот, обогащают их, аналитик ответил, что взаимодействие становится разносторонним. Более того, при этом происходит взаимообогащение культур и народов, а это только способствует укреплению сотрудничества.