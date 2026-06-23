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Каранкевич: Беларусь представит IT-потенциал и достижения на выставке в Белграде
Беларусь и Сербия продолжают развивать политические и торгово-экономические отношения. В эти дни с визитом в Беларуси министр правительства республики.
Поставки продовольствия, возобновление прямого авиасообщения и подготовка к всемирной выставке "Экспо-2027", которая пройдет в Белграде, об этом 23 июня говорили в правительстве. К слову, самое значимое событие в международном выставочном календаре соберет участников из более чем 100 стран. Эта выставка - возможность показать планете свои достижения.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
"Положительное решение главы государства об участии Беларуси в международной выставке "Экспо-2027", которая пройдет в Белграде, задает вектор работы на ближайшее время. Все силы будут направлены на подготовку к выставке. Это стратегический шанс напомнить мировому сообществу о возможностях Беларуси и масштабно презентовать наш IT-потенциал и лучшие производственные достижения".
Беларусь стремится к поиску новых точек сближения с Сербией, отметил вице-премьер. Возобновлена регулярная работа межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. 23 июня в Минске прошло ее 13-е заседание.