Каранкевич: Беларусь представит IT-потенциал и достижения на выставке в Белграде

Беларусь и Сербия продолжают развивать политические и торгово-экономические отношения. В эти дни с визитом в Беларуси министр правительства республики.



Поставки продовольствия, возобновление прямого авиасообщения и подготовка к всемирной выставке "Экспо-2027", которая пройдет в Белграде, об этом 23 июня говорили в правительстве. К слову, самое значимое событие в международном выставочном календаре соберет участников из более чем 100 стран. Эта выставка - возможность показать планете свои достижения.