Картун рассказал, почему доступность платежных систем не может быть 100 %

В Беларуси вместе с утверждением важнейших прогнозных параметров развития страны и целевых показателей денежно-кредитной политики на 2026 год был установлен уровень доступности систем расчетов. Почему он не равняется 100 %, объяснил зампредседателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун в "Актуальном интервью".

Сперва зампредседателя правления Нацбанка обозначил, что коэффициент доступности платежных систем отражает доступность банковских систем, платежных карточек для лиц. Этот показатель в 2026 году будет не ниже 99,8 %.

100 % в этом параметре достигнуть практически невозможно. Системы постоянно обновляются, требуют каких-то перерывов. Чтобы обеспечивать доступ 24 на 7 нужно планово обновлять системы. Андрей Картун

Он обозначил, что когда банки объявляют, что в какую-то ночь некоторое время будут недоступны операции с карточками. Это как раз связано с тем, что обновляется система. И чтобы достигнуть значения 99,8 %, в совокупности остановка обслуживания должна составлять не более 17-18 часов в год на всех участников платежного рынка.