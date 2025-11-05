В 2026 году в Беларуси ожидаются пиковые выплаты по внешним долгам в валюте

В ноябре Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития страны и целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год. Один из показателей - это золотовалютные резервы, которые не должны быть менее 9,2 млрд долларов. Почему было выбрано именно такое значение, рассказал зампредседателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун в "Актуальном интервью".

"Здесь мы приняли такой, может быть, слегка заниженный параметр, как может показаться", - сказал зампредседателя правления Нацбанка.

По его словам, пока составлялся прогноз, динамику цен на золото не закладывали: "Мы здесь очень консервативны в своих оценках. Мы не закладываем, что цены на золото будут стремительно расти дальше. Мы все-таки осторожничаем с этими оценками. Если цены на золото сохранятся, то, конечно, резервы будут значительно выше. Плюс сложившаяся конъюнктура валютного рынка нам позволила покупать валюту, наращивать резервы. В следующем году мы не закладываем никакую покупку и продажу".

Андрей Картун добавил, что будет сбалансированный валютный рынок. И этот фактор никак не повлияет ни на рост, ни на снижение ЗВР. "Но, тем не менее, видим, что запасы есть, чтобы сглаживать всевозможные волатильности, которые могут быть на валютном рынке", - подчеркнул он.

Самый главный фактор, который может повлиять на снижение резервов, - валютные обязательства правительства. В следующем году ожидаются одни из пиковых выплат по внешним долгам в валюте. Андрей Картун