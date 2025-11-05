КГК Беларуси выявил 3 тыс. неиспользуемых объектов и 770 тыс. га заросших земель

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34cff45f-7fa9-4886-9008-f8c963f8dd86/conversions/275d7cd3-5eff-41a3-9294-e930ec08c7dc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34cff45f-7fa9-4886-9008-f8c963f8dd86/conversions/275d7cd3-5eff-41a3-9294-e930ec08c7dc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34cff45f-7fa9-4886-9008-f8c963f8dd86/conversions/275d7cd3-5eff-41a3-9294-e930ec08c7dc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34cff45f-7fa9-4886-9008-f8c963f8dd86/conversions/275d7cd3-5eff-41a3-9294-e930ec08c7dc-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Комитет государственного контроля Беларуси выявил, что реальное число неиспользуемых объектов в разы выше, чем по данным Минсельхозпрода. Об этом по итогам доклада Президенту Александру Лукашенко заявил председатель КГК Василий Герасимов в проекте "Президентская среда".

Как отметил председатель КГК, глава государства поручал провести полную ревизию сельхозобъектов, которые не используются. "При этом, как всегда говорит Президент, надо поступить по-хозяйски. Там, где эти объекты можно ввести в хозоборот даже на те цели, на которые ранее не использовалось это имущество, это надо делать. Там, где это невозможно (полуразрушенные здания), необходимо их сносить. И не просто сносить, а приводить землю в порядок, чтобы она была в сельхозобороте", - обозначил он.

Василий Герасимов:

"Работа была сделана в этом направлении, но, по нашему мнению, достаточно формально. По данным Минсельхозпрода, таких объектов осталось 500, и то они не успевает их сделать к концу года. Но мы выявили еще 3 тыс. таких объектов. При этом ссылки на отсутствие денежных средств здесь не уместны. Поскольку даже те бюджеты, которые были выделены на эти цели, не освоены".