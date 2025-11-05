3.68 BYN
КГК Беларуси выявил 3 тыс. неиспользуемых объектов и 770 тыс. га заросших земель
Комитет государственного контроля Беларуси выявил, что реальное число неиспользуемых объектов в разы выше, чем по данным Минсельхозпрода. Об этом по итогам доклада Президенту Александру Лукашенко заявил председатель КГК Василий Герасимов в проекте "Президентская среда".
Как отметил председатель КГК, глава государства поручал провести полную ревизию сельхозобъектов, которые не используются. "При этом, как всегда говорит Президент, надо поступить по-хозяйски. Там, где эти объекты можно ввести в хозоборот даже на те цели, на которые ранее не использовалось это имущество, это надо делать. Там, где это невозможно (полуразрушенные здания), необходимо их сносить. И не просто сносить, а приводить землю в порядок, чтобы она была в сельхозобороте", - обозначил он.
Василий Герасимов:
"Работа была сделана в этом направлении, но, по нашему мнению, достаточно формально. По данным Минсельхозпрода, таких объектов осталось 500, и то они не успевает их сделать к концу года. Но мы выявили еще 3 тыс. таких объектов. При этом ссылки на отсутствие денежных средств здесь не уместны. Поскольку даже те бюджеты, которые были выделены на эти цели, не освоены".
Такой же вопрос и по использованию земель. "Вы знаете жесткое требование главы государства: все земли должны использоваться. К сожалению, мы видим, что ряд земель зарастает дикорастущими растениями, и таких земель 770 тыс. га в настоящее время, - констатировал глава КГК. - По данным облисполкомов, они планируют использовать в ближайшее время треть. Естественно, на такое согласиться никто не может. Поэтому на уровне облисполкомов и Совета Министров должен быть разработан детальный план по всем землям, как это будет делаться. Что-то, может быть, уже перейдет в лесной фонд, что-то должно быть приведено в порядок и возвращено в сельхозоборот".