В Беларуси с 2021 года количество долгостроев сократилось на 93 %

Еще в 2021 году Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля навести порядок с долгостроями. Это касалось и промышленных, и сельскохозяйственных объектов, и объектов коммунальной собственности. Какие результаты были достигнуты, рассказал председатель КГК Василий Герасимов в проекте "Президентская среда".

На момент постановки задачи, по словам председателя КГК, таких объектов было 4465. "За это время мы сократили количество таких объектов на 93 %. К настоящему моменту их осталось 295", - констатировал он.

Василий Герасимов отметил, что есть вопросы по оставшимся долгостроям: "Часть из них, наверное, половина, это те объекты 1970-х годов, которые как памятники стоят, и вовлечь их в хозоборот достаточно сложно".

Василий Герасимов:

"При всем этом у нас по каждому объекту есть план с конкретными исполнителями, сроками, финансированием. Единственное, что одномоментно это сделать невозможно, несмотря на то, что проводилась глобальная работа".