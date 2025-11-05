3.68 BYN
В Беларуси с 2021 года количество долгостроев сократилось на 93 %
Еще в 2021 году Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля навести порядок с долгостроями. Это касалось и промышленных, и сельскохозяйственных объектов, и объектов коммунальной собственности. Какие результаты были достигнуты, рассказал председатель КГК Василий Герасимов в проекте "Президентская среда".
На момент постановки задачи, по словам председателя КГК, таких объектов было 4465. "За это время мы сократили количество таких объектов на 93 %. К настоящему моменту их осталось 295", - констатировал он.
Василий Герасимов отметил, что есть вопросы по оставшимся долгостроям: "Часть из них, наверное, половина, это те объекты 1970-х годов, которые как памятники стоят, и вовлечь их в хозоборот достаточно сложно".
Василий Герасимов:
"При всем этом у нас по каждому объекту есть план с конкретными исполнителями, сроками, финансированием. Единственное, что одномоментно это сделать невозможно, несмотря на то, что проводилась глобальная работа".
Второй немаловажный вопрос, на который нужно обратить внимание, это образование новых долгостроев. "Вот здесь, конечно, мы приложим усилия, о чем сегодня было сказано главе государства. Мы не можем устранять старое, но при этом накапливать новое, иначе вся эта работа просто насмарку", - подчеркнул глава КГК.