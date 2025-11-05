Правоохранители Беларуси не дали мошенникам украсть у граждан более 10 млн белорусских рублей

По итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко 5 ноября министр внутренних дел Иван Кубраков в проекте "Президентская среда" заявил, что правоохранителям удается быть на шаг впереди кибермошенников.

Министр отметил, что киберпреступления - это особый вид нарушений, который фиксируется практически еженедельно, а иногда и ежедневно. "Меняются схемы, но нам удается сегодня быть на шаг впереди. Наши подразделения по противодействию киберпреступности работают на опережение", - подчеркнул он.

Впервые нам удалось переломить ситуацию. Мы фиксируем снижение данного вида преступлений практически на 10 %. Иван Кубраков

Он отметил, что сегодня белорусские специалисты создают такие технические условия, чтобы извне было невозможно совершать преступления в отношении определенной категории граждан. "И сегодня, работая на опережение, мы сохранили населению более 10 млн (белорусских - прим. ред) рублей. Мы вовремя заблокировали счета и не дали вывести деньги за границу", - обозначил министр.