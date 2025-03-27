Китай приглашает белорусский бизнес в порт свободной торговли, а граждан - отдохнуть на Хайнане

Беларусь и Китай расширяют сотрудничество. Одна из новых возможностей для нас - развитие порта свободной торговли на китайском острове Хайнань.

Здесь планируется создать выгодные условия для инвестиций и ведения бизнеса и тем самым привлечь все больше региональных и глобальных компаний. Предприятия, которые будут работать в порту, получат ряд преимуществ.

Строительство - важная стратегическая инициатива политики реформ и открытости Китая. Проект поддерживает лично Си Цзиньпин.

Поднебесная приглашает представителей белорусских предприятий посетить Хайнань для изучения возможностей и развития сотрудничества. Китай - второй по величине торговый партнер Беларуси. Кооперация возможностей наших стран в машиностроении, сельском хозяйстве и здравоохранении развивается ускоренными темпами, а совместные проекты, такие как индустриальный парк "Великий камень", признаны эффективными.