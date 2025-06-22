"Ключевая роль в трансграничных расчетах" - почему для Беларуси важна собственная цифровая валюта

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Петербургский международный экономический форум - ведущая площадка для обсуждения глобальных процессов, которые происходят в мире.

О ключевых вызовах и тенденциях в мировой и национальной экономике, развитии цифровых валют, роли искусственного интеллекта в банковской сфере, а также вопросах кредитования и расчетов в национальных валютах рассказал председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко в "Актуальном интервью".

"Сейчас происходит быстрая трансформация, процессы деглобализации и дефрагментации мировой экономики, требующие адекватной оценки. На Петербургском экономическом форуме можно получить концентрированную информацию по всем актуальным вопросам. Крайне важна сфера современных технологий, цифровой экономики, цифровых финансов, цифрового банкинга - все развивается очень динамично, и важно быть осведомленным о лучших практиках", - отметил Роман Головченко.

Беларусь работает над созданием цифрового рубля. Его обещают представить уже в середине 2026 года. "В будущем цифровые валюты будут играть ключевую роль в трансграничных расчетах, - считает правления Национального банка Беларуси. - Для нас важно избежать ошибок, поэтому изучаем лучшие практики не только Китая, но и ОАЭ, России и других стран. Если не создавать свою национальную платежную систему на основе блокчейн, придется пользоваться чужими валютами, что угрожает суверенитету. Китайские коллеги откликнулись на наш запрос, и мы получили приглашение на обучение для экспертов".

Также Роман Головченко считает, что внедрение искусственного интеллекта в банковскую сферу - это не дань моде, а необходимость. Важно действовать по принципу "делай или опоздаешь". А опоздать - значит проиграть. "Если мы хотим обеспечить свою безопасность и максимально эффективное использование, мы должны базироваться на собственных решениях. Большинство платформенных решений пишется на открытом программном обеспечении, что дает возможность создавать национальные центры разработки искусственного интеллекта. Мы объявили о запуске такого центра на базе дочерней организации Национального банка", - заявил Роман Головченко.