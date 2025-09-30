Контракт на поставку машин для производства подписал белорусский Центр аддитивных технологий

Первый контракт на поставку машин для изготовления продукции подписал на полях ИННОПРОМ белорусский Центр аддитивных технологий. Рынок этой продукции растет на 20-30 % ежегодно. Аддитивные технологии не заменят традиционное производство металлообработки, но дают возможность осваивать изделия с новыми характеристиками.

Центр оснащен двумя машинами, печатающими металлом по технологии селективного лазерного сплавления, установкой для печати песчано-полимерных форм для литья, а также 3D-сканером. Предполагается, что в год белорусский Центр аддитивных технологий сможет производить до полутора тонн изделий из различных металлов.