Кузнецов о том, какую технику Беларусь планирует поставлять в жаркую страну - Уганду

Заместитель министра промышленности Беларуси Андрей Кузнецов был в составе правительственной делегации, которая с официальным визитом посещала Уганду.

Какие договоренности и что Беларусь предложила, Андрей Кузнецов рассказал в программе "Актуальное интервью".

"Рынок Уганды для нас новый, но мы уже присутствуем в Африке, поставляем туда сельскохозяйственную технику, - отметил он. - Изучив рынок Уганды, мы предложили им нашу сельхозтехнику, потому что 80 % населения задействовано в сельхозпроизводстве. Белорусская техника может помочь им увеличить их производство. На сегодняшний день у них производство загружено только на 30 %, т. е. еще есть куда расширяться. Мы предложили им трактора МТЗ, плюс навесное оборудование "Бобруйскагромаш", "Лидсельмаш".

Андрей Кузнецов рассказал, что также прорабатывается создание совместного предприятия по сборке тракторов и навесного оборудования. Следующий этап - это работа по комбайнам. "Мы знаем, что они выращивают зерновые культуры, как колосовую, так и кукурузу. И мы здесь тоже предложим полный спектр сельхозмашин для и этой культуры. Поэтому мы договорились, что на этой неделе мы создадим рабочую группу с нашей стороны и рабочую группу со стороны Уганды и уже на следующей неделе обменяемся этой информацией и приступим к дальнейшей работе", - констатировал заместитель министра промышленности Беларуси.

Андрей Кузнецов:

"Основной рынок у них - это кофе, табак, сахарный тростник, хлопок. У нас есть производство хлопкооуборочных машин, поэтому мы этот вопрос тоже поставили себе на заметку для дальнейшей ее проработки".

Поскольку рынок жаркий, Беларусь будет им предлагать технику с тренд-каркасом и с системой кондиционирования. "Потребитель будет уже нам ставить условия, что ему необходимо", - отметил он.

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