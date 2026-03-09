3.72 BYN
Максим Рыженков рассказал об амбициозных планах сотрудничества Беларуси и Узбекистана
Насколько амбициозны планы сотрудничества Беларуси с Узбекистаном, на чем больше сконцентрируют усилия, ответил в проекте "Разговор у Президента" глава МИД Беларуси Максим Рыженков.
В Узбекистане хорошо настроены по отношению к Беларуси. Не менее положительно к этой азиатской стране относится и Президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Оба лидера стараются сделать для своей страны и народа все необходимое ради их развития, роста экономики, благополучия людей, социальных проектов. Беларусь и Узбекистан, еще будучи частями одного государства (СССР), имели достаточно хорошо развитые коммуникации. В Беларусь всегда поставлялся хлопок, фрукты, орехи, а в Узбекистан из Беларуси шла продукция промышленности", - напомнил глава белорусского внешнеполитического ведомства.
Сейчас в Узбекистане имеется своя серьезная промышленность. Но друг с другом страны, заметил Максим Рыженков, не конкурируют, а по многим направлениям, наоборот, взаимодополняют. Это касается легкой и тяжелой промышленности, пищевой промышленности. И рост товарооборота только подтверждает комфортное развитие отношений для обеих сторон. Кстати, растет как товарооборот, так и экспорт, импорт, количество промышленно-кооперационных связей.
На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано порядка 250 предприятий с белорусским капиталом.
"Пул узбекских бизнесменов работает в Беларуси. На кону такие серьезные проекты, как сборка БЕЛАЗов. Для Узбекистана это получение компетенций высочайшего класса, потому что будет уже определенная локализация, обеспечение в какой-то степени своей технологической безопасности", - объяснил гость проекта.
Узбекистан для Беларуси является и своего рода воротами в Афганистан. "Белорусскому государству оказывается всевозможное содействие узбекских партнеров по поставкам товаров из Беларуси в Афганистан. Мы наторговали в 2025 году более чем на 200 млн долларов с Афганистаном", - добавил Максим Рыженков.
Кроме того, в рамках белорусско-узбекского сотрудничества отдается приоритет совместным проектам. Например, одна из белорусских компаний по выпуску птицы открыла целый филиал в Узбекистане. Когда оно выйдет на полную мощность, то это значительно решит вопрос обеспечения государства мясом птицы.
Как отметил глава белорусского МИД, в Беларуси готовят несколько интересных инициатив (открытие торгового дома Узбекистана и узбекского ресторана) к приезду президента Узбекистана. И это только маленькие штришки, но они показывают глубокое и разностороннее развитие отношений между странами.
Фото: sb.by