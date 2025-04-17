Майнинг, токены и блокчейн. Расскажем о трендах в экономике

Майнинг, токены и блокчейн. Уже на протяжении нескольких недель эта терминология звучит и в залах Дворца Независимости, вот на днях - в Москве. Цифровая экономика - это мировая тенденция и приоритет национального развития. Тема рискованная, но без ее развития дальше никуда.

По поручению Президента Беларуси в стране должна быть создана необходимая инфраструктура для развития криптовалюты: доступное и прозрачное законодательство, четко объясняющее правила ведения дел, а также гарантии для потребителей, будь то физлица или субъекты хозяйствования.

Расскажем о трендах в экономике.

Майнить по-взрослому

Дворец Независимости можно смело назвать локацией, где в Беларуси начинается все. В 2017 году именно здесь глава государства подписал передовой декрет № 8. Это цифровая конституция для белорусской криптоиндустрии. Беларусь первой на постсоветском пространстве создала правовой мост между традиционной экономикой и блокчейном. Здесь не майнили биткоины, здесь запускали регуляторную песочницу, привлекшую в ПВТ миллионы долларов инвестиций.

"Тогда, в 2017 году, многие, мягко говоря, скептически воспринимали решение, поскольку мы действительно ступали на целину. На большинство вопросов ответов не было от слова "совсем", - заметил глава государства. Опасения экспертов объяснялись прежде всего тем, что криптовалюта создается и оборачивается на стыке двух сложных сфер - финансов и новейших технологий. Поэтому было непросто предусмотреть все возможные риски и угрозы.

С момента принятия того знакового решения прошло 8 лет, а тема не потеряла своей актуальности, обратил внимание Президент. "Наоборот. Сегодня идея развития цифровых знаков активно продвигается во многих ведущих странах мира", - сказал глава государства (Минск, 05.09.2025 г.).

Задача государства - определить понятные, прозрачные правила игры и контроля в сфере криптовалют. Это заявил Президент на совещании по вопросам развития цифровых знаков. Здесь важна прозрачность и понимание процессов, для которых необходимо развивать компетенции. С момента революционного декрета № 8 прошло почти 10 лет, время подводить промежуточные итоги.

Эпоха информационной революции: каковы приоритеты цифрового развития Беларуси В рамках стратегии цифрового развития Беларуси идет активное внедрение цифровых технологий в различные сферы жизни 05.08.2025 16:06

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

"Эти правила будут дописываться, они будут дошлифовываться. И, безусловно, при любых попытках злоупотреблений государство будет ставить надежный барьер. Мы это видели и в истории развития криптосферы, начиная с 2018 года. Сегодня мы, уже опираясь на свой опыт, поставили заслон ряду мошеннических схем и возможности использования токенов в различных противоправных действиях".

Начнем по порядку. Представьте себе огромную общую записную книжку, которая есть у тысячи людей одновременно. Каждая страница - это блок с записями о переводах денег. Купил, продал, подарил. Когда страница заполняется, ее подписывают специальным сложным кодом и кладут в прочную папку. Новую страницу нельзя вклеить назад, а старую вырвать, потому что все сразу увидят, что книга повреждена. Эта книга, имя которой блокчейн.

Екатерина Господарик, завкафедрой экономического факультета БГУ:

"Это цифровые анонимные активы, которые не регулируются государством, не выпускаются государством, однако защищены специальными методами криптографии. И все операции фиксируются в распределительном реестре. Криптовалюта очень волатильна, зависит от многих факторов, в первую очередь от спроса и предложения, сколько сегодня хотят купить, сколько не хотят купить или продать. Она также подвержена инфоповодам".

Человеку, не вовлеченному в сферу цифровых активов, может показаться, что крипта - это то же самое, что и деньги на карточке в банкомате. Или же что это тот самый цифровой рубль, выпуск которого планируется в Беларуси в середине 2026 года. Вовсе нет. Однако на языке примера с записной книжкой крипта - общедоступная книга жалоб и предложений, цифрорубль - классный журнал, который заполнять может только один ключевой игрок.

Во второй половине 2026 года в Беларуси введут в оборот цифровой рубль В Беларуси активно идет работа по созданию собственного цифрового рубля 17.04.2025 12:12

Екатерина Господарик, завкафедрой экономического факультета БГУ:

"Те деньги, которые мы можем посмотреть через инфокиоски, банкоматы, они имеют физическую форму. То есть это непосредственно бумажная банкнота либо какие-то копейки и так далее. То есть мы это физически можем пощупать. Цифровой рубль - это новое понятие, он выпускается Центральным банком, то есть специальное регулирование, специальная защищенность. Цифровой рубль хранится непосредственно на платформах Центрального банка, он может быть выражен на каком-то носителе, но он обеспечен государством".

Регулирование крипторынка - безусловно, важный шаг. Ведь пока отсутствуют четкие правила игры, решать в шахматах, кому поставлен мат, начнут методами бокса. Один из волнующих мир вопросов - можно ли заплатить криптой за кофе или же можно только инвестировать, или же вовсе ее запретить. В разных странах они рассматриваются по-разному. Отсюда и юридические коллизии в международных расчетах и торговле.

Филипп Петкевич, преподаватель юридического факультета БГУ:

"На сегодня, наверное, даже и нет подобного регулирования в других странах. Все равно мы видим какую-то модификацию. В целом мир пошел либо по пути полного запрета ограничения, либо по пути более широкого и избирательного разрешения. У нас достаточно хорошо соблюдается баланс и, пожалуй, где-то эта защита интересов в крипте работает даже лучше, чем в банковской системе в каких-то странах".

Честно, прозрачно и без рисков. В Беларуси с этого года физическим лицам разрешили владеть токенами, совершать их майнинг, хранить в виртуальных кошельках, а также дарить и завещать. Однако для того чтобы все было надежно и защищено законом, такие операции разрешено совершать только через резидентов Парка высоких технологий.

В Нацбанке рассказали, в каких направлениях будет востребован цифровой белорусский рубль В Беларуси разработан законопроект о цифровом белорусском рубле 09.09.2025 09:57

Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Беларуси:

"Да, действительно разрешены случаи, когда физическое лицо находится за пределами нашей страны и при этом не использует карту белорусского банка, операции по приобретению и отчуждению токенов он может совершить и с использованием иностранных криптобирж. Кроме того, является запрещенной предпринимательская деятельность граждан по оказанию содействия иным лицам в совершении операций с цифровыми знаками, в том числе когда такое лицо выступает даже стороной по сделке, то есть так называемые нелегальные криптообменники".

Предложили Президенту и проработать создание белорусского криптобанка. Предполагается, что в течение месяца Нацбанк Беларуси и правительство подготовят проект указа, который будет внесен на подпись главе государства.

Филипп Петкевич, преподаватель юридического факультета БГУ:

"Здесь есть несколько путей, как это можно регулировать. Можно делать из криптобанка некую особую сущность. Можно идти по пути, когда уже существующие банки расширяют свои виды деятельности и позволяют пользователям и своим клиентам осуществлять некоторые транзакции с использованием криптовалют: приобретать, продавать и так далее. Любопытно, что будет из этого. Наверное, самые такие острые вопросы у пользователей потенциального криптобанка - это будет приобретение и продажа криптовалют с целью каких-то сбережений, трансграничные переводы в условиях экономических ограничений".

Экономическая коррупция, налоговое мошенничество, криминальное банкротство - с этим и многим другим сегодня борется финансовая разведка Беларуси. Если вам в личные сообщения написал ваш друг со срочным и настойчивым предложением инвестировать в криптовалюту с гарантированным высоким доходом на площадке, которая не зарегистрирована в ПВТ, это свидетельство шарлатанства, ведь прибыль от инвестиций невозможно точно предсказать.

О роли банков в росте экономики, золотовалютных резервах и цифровом рубле рассказал Головченко Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко в "Актуальном интервью" рассказал, как обеспечить устойчивый рост экономики через банковскую систему 12.09.2025 19:32

Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси:

"Криптовалюта - это один из самых востребованных в среде злоумышленников финансовых инструментов. Прежде всего из-за кажущейся анонимности этого инструмента. Наиболее распространенные теневые схемы с криптовалютой - это операции в Даркнете, транзакции дропов, операции граждан, доход у которых не прозрачен, либо не установлен. Только с начала года Департаментом финансового мониторинга выявлено свыше 150 участников таких криптоопераций".