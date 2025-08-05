Эпоха информационной революции: каковы приоритеты цифрового развития Беларуси

В эпоху информационной революции цифровое развитие становится неотъемлемой частью будущего каждой страны. Миссию государства в этом процессе нельзя недооценивать, ведь оно играет ключевую роль в создании благоприятных условий для обеспечения безопасности и эффективности использования данных информационной инфраструктуры, а также в регулировании и поддержке инноваций.

Ни для кого не секрет, что цифровизация - это мировой тренд, Беларусь не только не остается в стороне от этого процесса, но и по многим пунктам находится на ведущих и лидирующих позициях. Правительство Республики Беларусь уже давно обозначило "цифру" приоритетом национальной экономики.

В рамках стратегии цифрового развития Беларуси идет активное внедрение цифровых технологий в различные сферы жизни, включая промышленность, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, транспорт, государственное управление. Особое внимание уделяется развитию государственных цифровых платформ, повышению эффективности оказания электронных услуг и переводу административных процедур в электронный вид.

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Дмитрий Котов, ученый секретарь УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси:

"Цифровая технология - это алгоритмы, методы, решения. Те заделы, которые создают одни продукты, закладываются в основу создания вторых продуктов, которые помогают развивать текущие продукты и создавать что-то новое".

Исследования показывают, что в современном мире цифровизация дает прирост экономики на 50-60 %. Такие цели сегодня ставят в Беларуси - максимально увеличить возможности роста экономики за счет современных цифровых технологий.

Евгений Клебанов, заместитель директора ООО "Техникон":

"Автоматизация - это не новая технология в общем виде. Она направлена на облегчение работы людей. То есть процессы, которые людям традиционно приходилось выполнять вручную, автоматизируются. Надо понимать, что критерием внедрения таких цифровых технологий является изменение бизнес-процессов".

Цифры меняют все, в том числе и подход к цифровому суверенитету - независимости страны в сфере цифровых технологий. Она включает в себя контроль над национальной инфраструктурой, импортозамещение программного обеспечения, снижение зависимости от иностранных технологий и программного обеспечение цифровой безопасности, а также эффективную подготовку кадров.

Анна Ящук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8e5a773-94fe-4c06-94a9-b0eab8742f6b/conversions/5eed2579-92ad-4ed2-8156-404199aee137-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8e5a773-94fe-4c06-94a9-b0eab8742f6b/conversions/5eed2579-92ad-4ed2-8156-404199aee137-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8e5a773-94fe-4c06-94a9-b0eab8742f6b/conversions/5eed2579-92ad-4ed2-8156-404199aee137-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8e5a773-94fe-4c06-94a9-b0eab8742f6b/conversions/5eed2579-92ad-4ed2-8156-404199aee137-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анна Ящук, и.о. директора Института информационных технологий БГУИР:

"Образовательная деятельность Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники направлена на то, чтобы отвечать на тот запрос, который появляется в обществе. Если появляются абсолютно новые технологии и направления, нашей задачей является корректировка учебных планов таким образом, чтобы мы могли подготовить те кадры, которые нужны сегодня и сейчас. От того, насколько мы оперативно будем реагировать на новые вызовы, зависит залог успеха развития всего общества и экономики Республики Беларусь".