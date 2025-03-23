Может ли сельское хозяйство обходиться без человеческого фактора? Узнаем на примере МТФ "Добрунь"

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В поле зрения Президента Беларуси находится много вопросов. Пристальное внимание каждой сфере и особое сельскому хозяйству. Подход главы государства известен: спрос за выполнение поручений жесткий.

Одно из них касалось животноводства. До конца 2024 года ввести по 10 современных молочнотоварных комплексов в каждой области. Но важно не только построить, а обеспечить бесперебойную работу.

Каждый из этих комплексов уже приносит стране ценную продукцию. Автоматизировать многие процессы позволяет цифровизация.

Разберемся, может ли сельское хозяйство обходиться без человеческого фактора. Да и нужно ли?

Цифровое АПК

В Докшицком районе в ОАО "Бегомльское" открылась после реконструкции молочнотоварная ферма "Добрунь". Нет, это не криптоферма, здесь не майнят цифровую валюту, а получают вполне осязаемые деньги за востребованный на рынке продукт. Молочнотоварный комплекс "Добрунь" современный и технологичный.

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Девушка с необычным именем Павла недавно пришла в хозяйство по распределению. Профессию выбирала осознанно, но не ожидала, что сельское хозяйство может быть настолько технологичным. В одной программе, кстати, от белорусских специалистов меню всех буренок.

Павла Михневич, зоотехник-селекционер ОАО "Бегомльское":

"Это помогает тому, что мы можем контролировать расход кормов. Мы можем понять, сколько нужно добавить чего-то, сколько убавить. Молоко благодаря этому может либо ввысь пойти, либо упасть. Т.е. нам, естественно, нужно, чтобы оно высоко шло. Поэтому контролируем рацион так, чтобы молоко было все выше и выше".

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Дальше вся информация автоматически попадает к водителям погрузчика и раздатчика кормов. Для этого в салонах машин установлены специальные планшеты.

И главное - человеческий фактор сведен к минимуму, зато появилась дополнительная мотивация работать честно и качественно. Как проходит раздача кормов, все данные за все дни хранятся в онлайн-архиве.

Елена Бобрик, главный зоотехник ОАО "Бегомльское":

"До этого надо было вручную составить рацион, составить технологическую карту, надо было все это объяснить механизатору, сколько загрузить. Человеку надо было, допустим, заведующий стоит и контролирует, загрузили одного вида столько корма, другого столько, все это суммировать. Занято было больше людей, было намного сложнее. Там перегрузили, там не догрузили, где-то что-то. Вот такие были вопросы".

А еще это экономия, которая хорошо сказывается на экономике предприятия. Корова дает в сутки на один литр молока больше. И это результат всего за месяц использования инноваций. Так проект окупится уже к лету, но и на этом работа не остановится. Говорят, к хорошему быстро привыкаешь, поэтому курс на цифровизацию точно останется в силе.

Александр Новицкий, директор ОАО "Бегомльское":

"Сейчас работаем на цифровизации всего нашего животноводства, чтобы четко отслеживать каждую голову с ее рождения, понимать, какой у нее потенциал. Чтобы специалисты четко понимали и видели отбор, или там может родиться телка какого-то, может, мясного направления. Поэтому все это будет четко видно на системе цифровизации и дальнейшее, опять же, его развитие".

Такой подход разделяет и Банк развития, который сейчас активно помогает с реализацией всех планов. Совсем скоро руки и средства дойдут до цифровизации уже растениеводства.

А пока в активной стадии поиск и переговоры с подрядчиками, посевную никто не отменял. В этом году погода благоприятная, весна ранняя, поэтому в течение недели-двух все работы начнутся. Сейчас техника в полях активно готовит почву.

Вадим Савицкий, главный агроном ОАО "Бегомльское":

"В животноводстве самый главный показатель - это корма. Корм - это сейчас самое главное".

Поэтому важно не только как кормить, но еще чем. Качество уже сейчас хорошее, но сделать шаг вперед поможет внедрение технологии умного земледелия и использование агродронов для внесения удобрений. Это тоже снижение затрат и удобство персонала. Да, коллектив ждет новаций, но отдавать на откуп цифре абсолютно все процессы, конечно, не будут.

Вадим Савицкий, главный агроном ОАО "Бегомльское", уверен, что никакие технологии не заменят человека. "Я думаю, в нашей работе это невозможно. Самое главное - это люди, это человеческий труд, это сельское хозяйство. Не обойтись без человека, без человеческой вот этой силы, без инициативы его. В животноводстве без людей мы никуда не сможем деться, что в растениеводстве, так как все это выполняется человеческим трудом".

Такой подход разделяют и молодые специалисты.

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Павла Михневич зоотехник-селекционер ОАО "Бегомльское":

"Они (буренки - прим. ред.) тоже умеют чувствовать, как и люди. Если к ним относиться плохо, в принципе это так же, как и с людьми. К ним плохо, они к тебе плохо. К ним хорошо, они к тебе хорошо. Т.е. в любом случае подойти, ее погладить, просто с ней постоять, им это нравится".

И приятно, что это слова молодых. Начинающие специалисты сегодня не боятся приходить на фермы и тем более не считают такую работу грязной. Особенно, когда попадают на новые современные объекты, где им помогут и всячески поддержат.

Александр Новицкий, директор ОАО "Бегомльское":

"От специалистов молодых мы не отказываемся, мы наоборот их приглашаем, обучаем, стараемся выделить жилье служебное, чтобы они остались здесь. И вы знаете, получается. После практики, отработки люди остаются у нас".