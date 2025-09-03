На каждый недополученный рубль - 2,6 рубля инвестиций: Абраменко о пользе СЭЗ для Беларуси

Замминистра назвала некоторые льготы в СЭЗ: освобождение от налога на прибыль, освобождение от налога на недвижимость, земельного налога. "Плюс есть еще освобождение от таможенных пошлин и от НДС. Все это при условии, что ты экспортируешь продукцию", - заметила она и добавила, что у льгот есть сроки действия.