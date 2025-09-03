3.69 BYN
На каждый недополученный рубль - 2,6 рубля инвестиций: Абраменко о пользе СЭЗ для Беларуси
Свободные экономические зоны (СЭЗ) в Беларуси ассоциируются с большими преференциями. А выгодно ли государству давать такие послабления компаниям, рассказала замминистра экономики Беларуси Алеся Абраменко в "Актуальном интервью".
Замминистра назвала некоторые льготы в СЭЗ: освобождение от налога на прибыль, освобождение от налога на недвижимость, земельного налога. "Плюс есть еще освобождение от таможенных пошлин и от НДС. Все это при условии, что ты экспортируешь продукцию", - заметила она и добавила, что у льгот есть сроки действия.
Благодаря вот этим льготам на 1 рубль, недополученный государством, приходится где-то 2,6 рублей, которые мы получаем в виде инвестиций и налоговых поступлений в бюджет в совокупности.
"Свободные экономические зоны обеспечивают вклад и в республиканские показатели. Это около 5 % ВВП, при том, что сама территория свободных экономических зон занимает около 0,1 % от всей территории страны, - обозначила Алеся Абраменко. - Также СЭЗ обеспечивают еще рост экономики регионов".