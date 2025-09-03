3.69 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
Вклад СЭЗ в развитие Беларуси - по итогам 2025 года ожидается более 2 млрд рублей инвестиций
Автор:Антон Малюта
Вклад СЭЗ в развитие Беларуси - по итогам 2025 года ожидается более 2 млрд рублей инвестицийnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e0f20ce-8679-4e73-95d5-41cae5d2e124/conversions/93508afa-8b63-4939-a8fb-d650affa295f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e0f20ce-8679-4e73-95d5-41cae5d2e124/conversions/93508afa-8b63-4939-a8fb-d650affa295f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e0f20ce-8679-4e73-95d5-41cae5d2e124/conversions/93508afa-8b63-4939-a8fb-d650affa295f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e0f20ce-8679-4e73-95d5-41cae5d2e124/conversions/93508afa-8b63-4939-a8fb-d650affa295f-xl-___webp_1920.webp 1920w
Свободные экономические зоны (СЭЗ) давно показали свою значимость для всей экономики Беларуси. Какой эффект уже имеется по итогам прошедших месяцев 2025 года, рассказала замминистра экономики Беларуси Алеся Абраменко в "Актуальном интервью".
Замминистра сразу отметила, в этом году СЭЗ и их резиденты неплохо сработали: "Вклад в инвестиции обеспечили на уровне более 1 млрд рублей. Это прирост к предыдущему году более 33 %. Увеличились и иностранные инвестиции на чистой основе примерно на 15 %. Рост заработной платы обеспечен. Увеличение объема промышленной продукции - около 3 %".
"По итогам года ожидаем увеличение инвестиций примерно в два раза по сравнению с нынешним периодом - более 2 млрд рублей", - обозначила Алеся Абраменко.