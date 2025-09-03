Вклад СЭЗ в развитие Беларуси - по итогам 2025 года ожидается более 2 млрд рублей инвестиций

Свободные экономические зоны (СЭЗ) давно показали свою значимость для всей экономики Беларуси. Какой эффект уже имеется по итогам прошедших месяцев 2025 года, рассказала замминистра экономики Беларуси Алеся Абраменко в "Актуальном интервью" .

Замминистра сразу отметила, в этом году СЭЗ и их резиденты неплохо сработали: "Вклад в инвестиции обеспечили на уровне более 1 млрд рублей. Это прирост к предыдущему году более 33 %. Увеличились и иностранные инвестиции на чистой основе примерно на 15 %. Рост заработной платы обеспечен. Увеличение объема промышленной продукции - около 3 %".