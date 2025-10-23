На Международной конференции в Минске вырабатывают новые подходы к прогнозированию экономики

Беларусь разрабатывает важнейшие прогнозные документы. В работе - программа социально-экономического развития на пятилетку. Напомним, специально созданная рабочая группа должна представить итоговый документ к 1 ноября.

С какими вызовами столкнется наша страна и Союзное государство в ближайшие годы? И как в эпоху мировой турбулентности делать точные прогнозы? Эти и другие вопросы сегодня в поле зрения отраслевых экспертов.



Минск принимает ежегодную международную научную конференцию. Экономисты, деловые круги, теоретики и практики вырабатывают новые подходы к прогнозированию. Акценты на пятилетку остаются традиционными - устойчивое развитие и сбалансированный экономический рост.

Иван Вежновец, первый замминистра экономики Беларуси: "Основные акценты, которые мы сейчас видим перед экономикой, это в первую очередь трансформация на новые направления, цифровизация экономики и всей экономической деятельности в стране, это переход на новые технологические уклады на существующих предприятиях, внедрение роботизации, внедрение беспилотных систем, соответственно, формирование новых компетенций, которые у нас уже начали появляться, например, биотехнологии, беспилотные летательные аппараты, беспилотные системы в принципе".