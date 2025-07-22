Начать уборку до первой росы, соблюдать агротехнологии - работа в полях не прекращается даже ночью

Успеть собрать максимальный урожай до первой росы - задача номер один для белорусских аграриев. Нынешним летом при таких погодных условиях каждый колос действительно на вес золота. Это хорошо понимают и механизаторы, и руководители хозяйств по всей Беларуси. Поэтому аграрии работают буквально в несколько смен - и вечером, и ночью.

Гул моторов мощных комбайнов не стихает даже после захода солнца. Опытные аграрии давно привыкли работать при свете фар. Николай Губарик из хозяйства "Маяк-78" Дзержинского района уже третий сезон за штурвалом уборочной техники. Во время ночной жатвы важно соблюдать определенные правила.

"На комбайне установлены компьютеры и датчики, - рассказывает Николай. - Нужно постоянно следить за показаниями, чтобы не превышать обороты, поддерживать нужную скорость. Я обычно иду со скоростью от 1,5 до 2 км/ч, не больше. Больше - тяжело, особенно ячмень трудно выбивать. Пшеницу уже можно убирать чуть быстрее - до 3 км/ч. Но в основном 2 км/ч, и этого достаточно".

Для уборочной техники не важно, солнце над полем или луна. Главное - следить за уровнем влажности растений. Пока на колосе озимого ячменя не опустилась ночная роса, обмолот зерна можно продолжать.

"Работа всех комбайнов идет по плану: с одной стороны поля, с другой - везде. Комбайны разбиты на звенья, чтобы не мешать друг другу. За каждым звеном закреплен специалист, который строго следит за отсутствием потерь. Хаотичность хода комбайна совпадает с хаотичностью движения мотовила, это говорит о том, что комбайнеры правильно выполняют свою работу, особенно ночью. После смены всех комбайнеров забираем домой, чтобы они могли отдохнуть, а затем возвращаем их обратно. За техническим состоянием и заправкой техники следят другие сотрудники", - рассказал Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома.

Хлеборобы Минской области готовы работать по новому графику жатвы. Задача у всех одна - собрать максимальный урожай и свести потери к минимуму. Особое внимание уделяется строгому соблюдению агротехнологий, особенно в условиях такой переменчивой погоды.

Василий Сысоев, первый зампредседателя Миноблисполкома: "Дано поручение обеспечить максимальное пребывание зерноуборочных комбайнов на полях, исключить все нерациональные переезды, особенно возвраты на машинные дворы без необходимости, особенно в ночное время. Во-первых, это вопрос безопасности передвижения. Во-вторых, такой подход позволит начать уборочные работы как можно раньше: комбайнер будет находиться непосредственно на поле и сможет приступить к работе, как только это станет возможным с точки зрения физиологии растений".