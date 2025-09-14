3.63 BYN
Наталья Василевская: Биржа - публичный инструмент, на который ориентируются
Чем была вызвана необходимость введения национальных биржевых индексов, которые понятны в Евразийском экономическом союзе, потому что также есть биржевые мировые индексы. Ответ на данный вопрос дала в "Актуальном интервью" заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Наталья Василевская.
Эксперт обозначила, что биржа является публичным инструментом, на который ориентируются, так как биржевые котировки всегда понятны, известны, а информация предоставляется здесь и сейчас.
Раньше, чтобы принять решение, особенно по большому сырьевому рынку, по рынку оптовой торговли или сырьевыми товарами, был тот или иной ценовой индикатив. Но, как правило, этими ценовыми индикаторами занимались европейские страны, а Беларусь ориентировалась на эти агентства.
"С учетом того, что ситуация в корне поменялась (агентства ушли или их информация стала закрытой), мы не могли равняться на информацию, которая формируется там. У нас другой рынок, евразийский, и поэтому неправильно работать вслепую. Работать только на национальных индикаторах очень хорошо, но не всеобъемлюще, поэтому очень правильное стратегическое решение (в том числе за счет разности валют) создать единый биржевой индикатор", - пояснила Наталья Василевская.
С точки зрения национального индикатора, Белорусская универсальная товарная биржа очень активно занимается внедрением этих институтов. Разработана целая методика, которая утверждается в Министерстве антимонопольного регулирования.
По словам собеседницы, чтобы сделать методику, создана рабочая группа, где кроме государственных органов большое участие принимают и научные круги. Велись долгие споры над теми товарными позициями, которые будут рассматриваться в первую очередь. Также длительное время рассматривались и подходы методики, местами приходилось убирать погрешности. "Для биржевых товаров, которые активнее всего торгуются на бирже, методика разработана, а индексы уже рассчитываются и публикуются на товарной бирже. Еще немного - и появятся внебиржевые индексы по товарам, которые вне биржи тоже активно торгуются", - заявила она.
Замминистра отметила, что методика открыта для обсуждения, внесения изменений. И это, к слову, предусматривалось изначально. "Минусов в методике не найдено и пока доработки не требует. Пока на основе этой методики, которая разработана по биржевым товарам, основывается и методика по внебиржевым", - подытожила Наталья Василевская.