Нацбанк работает над внедрением QR-платежей на основе мгновенных расчетов

Внедрение QR-платежей на основе мгновенных расчетов, которые позволят без использования карточки заплатить за товар или услугу, - одно из основных направлений, над которыми сейчас работает Национальный банк Беларуси. Об этом говорили на Международном форуме по банковским информационным технологиям.

До конца 2025 года с отдельными банками, торговлей и сервисными компаниями обкатают пилотный проект. До середины следующего года он обязательно заработает во всех крупных торговых сетях, после будут подключаться и остальные игроки рынка.

Александр Егоров, первый зампредседателя правления Национального банка Беларуси:

"Параллельно с Министерством по налоговым сборам мы работаем над тем, чтобы для индивидуальных предпринимателей также сделать этот сервис более быстро, чем для торговых сетей, и без использования кассового оборудования".