Нефтехимия и машиностроение - приоритеты в совместной работе Беларуси и Татарстана

"Взаимодействие идет по всем направлениям, если взять здравоохранение, сельское хозяйство, но при этом главным флагманом, конечно, является наше машиностроение. Когда КАМАЗ, авиация ОАК, вертолеты России взаимодействуют с машиностроительными предприятиями Беларуси, когда работают и МАЗ, и БЕЛАЗ, и это взаимодействие уже сейчас растет, превышает кратно прошлогодние объемы поставок. Но и, конечно же, не обойтись без нефтедобычи, нефтехимии. В Беларуси стоят хорошие заводы по нефтепереработке. Нефть есть, но она тоже тяжелая и сложная, поэтому нужно вместе кооперироваться, делиться опытом, делиться технологиями по добыче. И, конечно же, стараться перерабатывать всю нефть самим. Сейчас у Беларуси есть дополнительные возможности по переработке, поэтому совместно нужно их использовать".