Это заслуга коллектива Светлогорского управления буровых работ, их сплоченной и профессиональной команды. За последний месяц специалисты прошли 31 км 250 м горных пород. Предыдущий рекорд был установлен в августе этого года.

Это не единственное достижение белорусских нефтяников. Рекорд обновил и коллектив управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин. За ноябрь они пробурили 5 км 302 м горных пород. Растет и фонд скважин, недавно он прирос на 8 новых объектов.