О голосе Беларуси на международной площадке, главных акцентах саммита и ключевых решениях

Взгляды всего мира и СМИ прикованы к Бразилии. Там 7 июля заключительный день саммита БРИКС. Авторитет и влияние этого объединения нарастает из года в год. Все государства в этом союзе выступают за равенство, добрососедство и приоритет традиционных ценностей. По сути, это площадка для диалога и сотрудничества. Так, в БРИКС входят страны, чьи интересы совпадают в сферах политики, экономики и безопасности.

Иными словами, БРИКС - это неформальный клуб, в котором почти половина населения планеты и на которые приходится более трети мировой экономики.

Объединение включает де-юре 11 государств, по факту пока 10. Саудовская Аравия вошла в БРИКС в качестве полноценного члена в прошлом году, но еще не завершила внутренние процедуры оформления. Плюс у организации внушительный пул стран-партнеров. Беларусь получила такой высокий статус в начале года. И для нас саммит на высоком уровне - первый в истории.

Равные условия и взаимная выгода - это те принципы, на которых стоит серьезный мировой клуб БРИКС. Минск поддерживает тесные контакты со многими государствами этого блока, а в январе Беларусь официально стала его партнером. И теперь участвует в программе высокого уровня. Позицию нашей страны на форуме озвучил министр иностранных дел. В Рио-де-Жанейро Максим Рыженков направился по поручению Александра Лукашенко. Глава МИД выступил с четким посылом: Беларусь готова работать с БРИКС и вместе строить многополярный и справедливый мир. Заявка на важную роль.

"Беларусь в марте текущего года направила официальное обращение вступить в состав его членов. Геополитическое положение Беларуси в Евразии открывает широкие перспективы для сотрудничества в сфере логистики. Наша страна готова стать платформой для создания современных логистических хабов, где передовые технологии, включая блокчейн и Интернет вещей, будут применяться для построения прозрачных и эффективных цепочек поставок. Беларусь видит в БРИКС не просто объединение, а стратегическую платформу будущего", - заявил Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси.

В центре внимания переход на расчеты в национальных валютах, создание независимой финансовой системы и надежная защита платежных механизмов. И Беларусь официально подала заявку на вступление в Новый банк развития БРИКС - это серьезный шаг вперед. А в условиях санкционного давления и ограничений со стороны западных государств партнерство с БРИКС позволяет Беларуси участвовать в формировании новой финансово-экономической архитектуры, менее зависимой от доллара и западных структур.

"На мой взгляд, БРИКС не ставит себе целью вступать с кем-либо в противостояние. БРИКС лишь пытается создать эффективные механизмы международного экономического сотрудничества, основанного на уважении и суверенитете стран-участников и без какой-то агрессивной политики. Проблема в том, что создание такой нейтральной системы ломает планы англосаксонской верхушки - Великобритании и США, которые через экономические механизмы после Второй мировой войны пытаются контролировать мир и управлять политическими процессами", - поделился мнением Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия).

Действительно реальность такова: мировые политические акценты сместились. Формируются новые правила игры, новые центры силы, новая стратегия и новые группы государств, которые сегодня выходят на арену и в полный голос о себе заявляют. И к этому голосу теперь прислушиваются.

"Этот 17-й саммит в Рио-де-Жанейро знаменует собой историческое расширение БРИКС. Впервые главы государств и правительств стран-партнеров принимают официальное участие. Приглашенные страны привносят с собой точки зрения из различных региональных контекстов, обогащая артикуляцию общего видения для Глобального Юга", - рассказал Лула да Силва, президент Бразилии.

Помимо повышения международного авторитета, БРИКС - это инструмент укрепления своей экономической стрессоустойчивости. Для Беларуси такое сотрудничество - это возможность реализации своих национальных интересов в глобальном масштабе. Причем такое партнерство - это про построение взаимовыгодных связей. О том, что участие нашей страны расширяет границы возможностей объединения, говорил еще в прошлом году на полях саммита в Казани глава белорусского государства.

"Мы готовы стать активным участником объединения", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь - традиционно ответственный и эффективный партнер. "Географическое положение в центре Европы, опыт и достижения позволяют с уверенностью говорить о том, что Беларусь станет еще одним важным пазлом в складывающемся образе будущего нашей организации. Участие Беларуси расширяет границы возможностей объединения, делая его более универсальным и всеобъемлющим", - заявил глава государства. - "Позвольте обозначить несколько направлений, в реализации которых мы можем сыграть определенную роль. Первое - безопасность. Второе - устойчивое развитие. Третье - борьба с голодом, бедностью, последствиями изменения климата. Четвертое - гуманитарная сфера. Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в нашей организации".

Итоговая декларация БРИКС - 2025 в Рио включает 126 параграфов. И в ней не обошлось без острых политических формулировок. Так, страны выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, нападениями на гражданскую инфраструктуру и ядерные объекты Ирана. Осуждаются украинские атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру в Брянской, Курской и Воронежской областях России. Лидеры стран объединения выразили надежду, что нынешние усилия по Украине помогут достичь устойчивого мирного урегулирования. Обсудили вопросы экономики. Лидеры БРИКС призвали отменить односторонние санкции и реформировать ВТО (Всемирную торговую организацию).

"Сегодня развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие. Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах. Мировое большинство заинтересовано в создании независимых от Запада механизмов развития. Локомотивом такой трансформации выступает БРИКС, который добивается формирования более стабильной глобальной экономической архитектуры на принципах универсальности, транспарентности и недискриминации, равного доступа к имеющимся возможностям и инструментам" - заявил Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Лет десять назад западные СМИ старались не замечать БРИКС. Теперь все иначе. Пишут часто, много и все более эмоционально. Так, Bloomberg прямо называет БРИКС высококлассным форумом для обсуждения глобальных проблем. Впрочем, здесь есть место и для поиска точек соприкосновения на двусторонних треках.