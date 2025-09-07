От 1 до 8 тыс. т зерна: герои белорусской жатвы бьют личные рекорды

Профессионалы аграрии, механизаторы и водители справились со своим важным делом. Они выполняли задачу по обеспечению продовольственной безопасности Беларуси, несмотря на особенности климата агросезона 2025 года, и перевезли тысячи тонн зерна.

И это в первую очередь заслуга каждого хлебороба-героя. От 1 до 8 тыс. т намолота - такие персональные рекорды на жатве этого года. Это белорусские герои уборочной-2025.

Они боролись за каждое зерно вне времени, без четкого графика, при свете солнца и луны, чтобы собрать общий каравай в почти 9 млн т зерна с учетом рапса, а это практически по тонне золота полей на каждого белоруса.

На просторах Слуцкого района представители легендарного экипажа - Павел Шутило и Андрей Алексейчик - из клецкого хозяйства "Кухчицы" поставили персональные рекорды. Механизатор намолотил более 8 тыс. т зерна, а водитель перевез более 7 тыс. т. Стабильно высокий намолот у команды аграриев не первый год.

Павел Шутило и Андрей Алексейчик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d0346c6-ca08-4900-b4a4-4d15d9031804/conversions/9e9b5058-110a-4437-bbf5-42c43b030acb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d0346c6-ca08-4900-b4a4-4d15d9031804/conversions/9e9b5058-110a-4437-bbf5-42c43b030acb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d0346c6-ca08-4900-b4a4-4d15d9031804/conversions/9e9b5058-110a-4437-bbf5-42c43b030acb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d0346c6-ca08-4900-b4a4-4d15d9031804/conversions/9e9b5058-110a-4437-bbf5-42c43b030acb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Всего по стране более 3 тыс. экипажей намолотили по 1 тыс. т, почти 700 экипажей преодолели отметку в 2 тыс., 81 экипаж смог собрать и перевезти 3 тыс. т зерна.

Аграрии-герои из слуцкого предприятия "Совхоз "Рачковичи" входят в 10 тех, кто смог осилить 4 тыс. т, для района это небывалые показатели.

Механизатор из "Совхоза "Рачковичи" Александр Скрыгын пересел на трактор с культиватором и разрабатывает поля под посадку озимого ячменя и пшеницы, а совсем недавно на этих же золотых просторах поставил свой личный рекорд по намолоту за штурвалом зерноуборочной машины.

На слуцкой земле уже 44 года трудится и водитель Сергей Ширин. Опыта у работника сельского хозяйства предостаточно, каждая уборочная, по его словам, особенная. Главное - трудиться и знать цену хлебу, тогда каравай получится увесистый.

Сергей Ширин, водитель ГП "Совхоз "Рачковичи" Белорусской железной дороги:

"Идет постоянный рост, сначала тысяча тонн за уборку, потом две, потом три. В этом году 3 с копейками. Да, были дожди, но потом восстановилось все, хорошо уборочная прошла. Конечно, старались как положено. Приходилось работать с утра и дотемна".

Сергей Ширин, водитель ГП "Совхоз "Рачковичи" Белорусской железной дороги news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b295a15-41a2-4b05-88cd-2a15f9641bd1/conversions/2cdf21cb-f50f-48ac-b7c4-8ac42a3aef38-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b295a15-41a2-4b05-88cd-2a15f9641bd1/conversions/2cdf21cb-f50f-48ac-b7c4-8ac42a3aef38-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b295a15-41a2-4b05-88cd-2a15f9641bd1/conversions/2cdf21cb-f50f-48ac-b7c4-8ac42a3aef38-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b295a15-41a2-4b05-88cd-2a15f9641bd1/conversions/2cdf21cb-f50f-48ac-b7c4-8ac42a3aef38-xl-___webp_1920.webp 1920w

Особенность уборочной кампании в Беларуси - случайных людей в поле нет, технику доверяют лишь умелым рукам и тем, кто реально относится к делу с душой.

Лидер жатвы Константин Попель - один из тех, кто откликнулся на призыв помочь аграриям. Профессиональный железнодорожник в поля пришел по зову сердца, ведь в роли комбайнера работает не первый сезон.

Константин Попель, оператор Могилевского отделения БЖД "Кричевская дистанция пути":

"Я родился и живу в Кричевском районе, работаю на БЖД Могилевского отделения "Кричевская дистанция пути" оператором дефектоскопной тележки. Отвечаю за безопасность движения поездов. На уборочной начинал работать помощником, просто попробовать, каково это. И вот уже 10-й сезон самостоятельно справляюсь. Прижилось".

Константин Попель, оператор Могилевского отделения БЖД "Кричевская дистанция пути" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3c2c940-e8c6-4bc7-b24c-dc3349680b29/conversions/f8465b1f-aa05-43d8-939e-36f9304a80c5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3c2c940-e8c6-4bc7-b24c-dc3349680b29/conversions/f8465b1f-aa05-43d8-939e-36f9304a80c5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3c2c940-e8c6-4bc7-b24c-dc3349680b29/conversions/f8465b1f-aa05-43d8-939e-36f9304a80c5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3c2c940-e8c6-4bc7-b24c-dc3349680b29/conversions/f8465b1f-aa05-43d8-939e-36f9304a80c5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Уборка в хозяйстве "Новосельская-АГРО" на данный момент находится на финальном этапе. Зерновой клин - свыше 4 тыс. га, учитывая рапс. Оператор признается, рад, что урожай получился настолько весомым.

"Мы все старались, солнце чуть погрело, ветерок подул - мы сразу в поле поехали. Правда, думали, что урожая такого не будет из-за погодных условий, но свой рекорд в 1,5 тыс. т перебил, сделал почти 2 тыс. т. Это правильно, что было такое большое внимание к уборочной кампании, много людей было задействовано, и мы справились", - подчеркнул Константин Попель.