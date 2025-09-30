3.64 BYN
От авиастроения до туризма. Беларусь и Иркутская область обсудили новые направления сотрудничества
Кооперация в авиастроении, поставки техники и продовольствия. На Международной промышленной выставке ИННОПРОМ прошло 10-е заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области России.
Стороны обсудили молодежные обмены, взаимодействие в туризме, образовании и подготовке профессиональных кадров.
"Пока модель такая: мы готовы формировать продукт именно для граждан Китайской Народной Республики, которые в большом количестве посещают Иркутск. Байкал - наш мировой бренд. В туристическом пакете формировать Иркутскую область и тематику Брестской области, которая связана с историей Великой Отечественной войны", - прокомментировал Владимир Читоркин, зампредседателя правительства Иркутской области России.
Также рассматривается молодежный туризм по патриотической повестке, студенческие обмены. "Это все очень важно. Дети возвращаются совершенно другими, побывав в Брестской крепости, да и взрослые. Мы оттуда выходим другими", - признался Владимир Читоркин.
Между правительствами подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве.