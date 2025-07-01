От промышленности до здравоохранения. Ливия заинтересована в белорусской продукции и в компетенциях

Промышленность, АПК и здравоохранение - перспективные направления сотрудничества Беларуси и Ливии.

Правительственная делегация из Бенгази второй день с визитом находится в Минске. Приоритетная цель - выйти на конкретные экономические проекты. Программа этого дня была насыщенной: делегация провела переговоры в Совмине, посетила флагманы нашей промышленности - МТЗ и МАЗ, а также учреждения образования и здравоохранения.

От промышленности до здравоохранения. Ливия заинтересована как в белорусской продукции, так и в компетенциях. О насыщенном рабочем дне ливийской делегации в Минске расскажем в материале.

Ливия заинтересована в белорусской медтехнике и оборудовании

Белорусские фармпрепараты и медтехника не только инновационные, но и с самыми высокими стандартами качества. Партнерам представили возможности нашего здравоохранения в РНПЦ трансплантологии. У страны репутация надежного поставщика классных медицинских решений, и интерес ливийской стороны - яркое тому подтверждение. Внедрение белорусских технологий на рынках Ливии не за горами.

Усман Абдельджалил, министр здравоохранения Правительства национальной стабильности Ливии:

"Мы очень впечатлены выставкой автомобилей, которая нам была представлена. 2 июля мы проведем встречу в Министерстве здравоохранения, где будут поставлены определенные цели, к которым мы будем идти. Мы очень заинтересованы в мобильной медицинской технике. Также нас интересует медицинское оборудование и препараты, представленные на выставке".

Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев отметил, что будет максимальное стремление к результату в образовательном и лечебном процессе. "Лечебный процесс в последние годы для граждан Ливии на один месяц не останавливался", - подчеркнул он.

Ливийские студенты будут обучаться в БГМУ

Сотрудничество в гуманитарной и социальной сферах имеет стратегическое значение. Беларусь предлагает Ливии компетенции и в образовании. К примеру, в подготовке узких специалистов. В местных больницах не хватает онкологов и хирургов. Делегация посетила БГМУ, и было достигнуто соглашение о поступлении новых абитуриентов из Ливии.

Фаржа Халид, министр образования и науки Ливии:

"Мы заинтересованы в обмене студентами с Беларусью еще больше после увиденного сегодня! Мы будем направлять к вам наших молодых людей для получения дипломов и для получения последипломного образования".

Правительственная делегация Ливии на Минском тракторном заводе

Беларуси есть что предложить и по линии промышленности.

Делегация побывала на МТЗ. Высоких гостей познакомили с модельным рядом выпускаемой техники "БЕЛАРУС", а также с автобусами, пожарными машинами и сельхозагрегатами. Все это нужно в Бенгази. В рамках промкооперации стороны обсуждают не только поставки техники, но и открытие сервисных центров и сборочных производств в Ливии.

Осама Хамад, председатель правительства национальной стабильности Ливии:

"Хочу отметить, что мы рады посетить Беларусь. Хотим поблагодарить белорусскую сторону за гостеприимство. Ранее мы достигли уже договоренностей в части поставок различного рода техники. Спрос большой на белорусскую продукцию. В частности на тракторы, на технику по пожаротушению. И сегодня мы приехали, чтобы вживую посмотреть на производимую продукцию. Потребности Ливии растут. Сегодня мы убедились в качестве белорусской продукции. И уверен, для белорусской продукции будет дан зеленый свет к доступу на рынок Ливии".

1 июля в Доме правительства делегацию приветствовал премьер-министр.

Обозначили конкретные сферы сотрудничества: это сельское хозяйство и продбезопасность, здравоохранение и фармацевтика, промышленность и образование. Как отметил Александр Турчин, номенклатура первых поставок в Бенгази уже определена - это детское питание, комбикорма для животных, а также препараты для борьбы с саранчой.

Беларусь - Ливия: Реализация договоренностей на высшем уровне

Что важно - нынешний визит - это продолжение договоренностей на высшем уровне.

В феврале Александр Лукашенко во Дворце Независимости принимал фельдмаршала и верховного главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифа Белкасима Хафтара. Тогда белорусский лидер заверил: все, о чем договоримся, выполним.

Правительственная делегация Ливии с визитом в Беларуси

За последние четыре месяца это четвертая белорусско-ливийская встреча. А это свидетельство взаимного интереса к развитию комплекса традиционно дружественных отношений.