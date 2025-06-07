Пекарский рассказал о планах по расширению Минского завода гражданской авиации

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Минский завод гражданской авиации №407 - на 99 % экспортоориентированное предприятие. Основным партнером является Россия.

Какие новые направления сотрудничества с Россией и планы по расширению ждут завод в ближайшие годы, рассказал гендиректор Минского завода гражданской авиации №407 Владимир Пекарский в "Актуальном интервью".

"Российские контрагенты часто предлагают новые задачи. Помимо капитального ремонта и обслуживания, активно развиваем покрасочные работы, изготовление деталей и сборочных единиц. По выручке ожидается рост в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом", - сказал Владимир Пекарский.

Идет работа в области импортозамещения. Некоторые западные самолеты требуют покраски западными эмалями, но сейчас многие российские авиакомпании переходят на отечественные краски. "Например, самолет Ту-214 всегда красился западными красками, а мы его покрасили российской эмалью. Каждые полгода мы должны отслеживать, как ведет себя краска. Можно с уверенностью сказать, что мы справились, потому что спустя год покраски нет никаких замечаний", - отметил Владимир Пекарский.