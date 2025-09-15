Что говорят люди в очереди на белорусско-литовской границе

Пошли четвертые сутки с того момента, как польский режим наплевал на планы и интересы бизнеса и простых людей и закрыл границу с Беларусью.

Те, кто привык ездить через "Варшавский мост", выбирают немногочисленные альтернативные варианты. Один из них - белорусско-литовская граница, в частности, пункт пропуска "Каменный Лог". Очередь из автомобилей в течение выходных колебалась вокруг отметки в 120 машин. Это в том числе авто с иностранной регистрацией.

Ситуация в пункте пропуска "Каменный Лог"

"Едем из Беларуси, едем в Германию. Стоим 20 часов, ждали на белорусской таможне, и здесь уже часа 2 стоим", - рассказала женщина. И добавила, что решили ехать через Литву, потому что Польша закрыта.

"Мы едем из России через Беларусь, едем в Стокгольм", - рассказала еще одна туристка.

Решили ехать через Литву, потому что в Эстонии, как им сказали, вообще 3-5 дней ждать."С собакой, поэтому надо, чтобы был ветеринарный контроль. Так бы, может быть, через Норвегию и Мурманск бы поехали. Единственный путь, по крайней мере, самый оптимальный", - поделилась женщина.

"Еду из Франции в Чечню домой. К маме еду, болеет мама, - рассказал мужчина. - Я постоянно через Польшу ездил, но они закрыли границу, говорят, в связи с какими-то учениями. И поэтому отсюда едем сейчас".

"Это выходит примерно на 460 км больше. По сравнению с Польшей здесь, в Литве, очень быстро и здесь очень организовано. Не похоже на ту сторону," - поделился мнением он.