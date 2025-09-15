В МНС Беларуси рассказали, кто может совершать операции с криптовалютой

Сейчас такой рынок в стране работает через криптообменники, криптобиржи компаний, зарегистрированных в Парке высоких технологий. Речь в том числе и о гибком налоговом регулировании. С января 2025 года операции с токенами могут совершать только в Парке высоких технологий.

"Да, действительно, есть разрешенные случаи, когда физическое лицо находится за пределами нашей страны и при этом не использует карту белорусского банка, операции по приобретению и отчуждению токенов оно может совершить и с использованием иностранных криптобирж. Кроме того, является запрещенной предпринимательская деятельность граждан по оказанию содействия иным лицам в совершении операций с цифровыми знаками, в том числе когда такое лицо выступает даже стороной по сделке, т. е. так называемые нелегальные криптообменники".