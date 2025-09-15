Президент Беларуси: Служба в погранвойсках закалила мой характер и определила, кто я есть сегодня

Фото: Минск-Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c623183e-8025-4dd3-a26d-c9f7b37335e4/conversions/1478736a-d564-4e58-8033-abc60ac65647-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c623183e-8025-4dd3-a26d-c9f7b37335e4/conversions/1478736a-d564-4e58-8033-abc60ac65647-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c623183e-8025-4dd3-a26d-c9f7b37335e4/conversions/1478736a-d564-4e58-8033-abc60ac65647-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c623183e-8025-4dd3-a26d-c9f7b37335e4/conversions/1478736a-d564-4e58-8033-abc60ac65647-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Минск-Новости

В советские годы многие подростки, вдохновленные известным фильмом с Павлом Кадочниковым, мечтали о "подвиге разведчика". А чем вдохновлялся Президент Беларуси Александр Лукашенко и пригодился ли опыт службы в погранвойсках, рассказал он сам в интервью журналисту издания "Разведчик" СВР России.

Как и все советские ребята, Президент считал и считает защиту Родины долгом настоящего мужчины. "Я часто говорю: какой же ты мужик, если не служил. Служить в годы моей юности было почетно. Солдат в то время вызывал у всех искреннее уважение. Сегодня мы вернули почти утраченный в 1990-е престиж военной службе. Ребята теперь стремятся служить. Как и мы когда-то", - заметил он.

Александр Лукашенко:

"Военная служба закалила мой характер. Ее всегда вспоминаю с теплотой. Я благодарен командирам, которые меня многому научили. Часто думаю, что если бы не попал в погранвойска, не был бы тем, кто я есть сегодня. Как единственный сын у матери и педагог по образованию в те годы я не подлежал призыву. Но я принял решение служить. Отчасти вдохновился примером двоюродных братьев и выбрал погранвойска".

Белорусский лидер рвался туда, где сложно: "Хотелось испытать предел своих возможностей, проявить себя, принести пользу Родине. Наше поколение было так воспитано. Получил направление в Брестский пограничный отряд - лучший в Советском Союзе. И соответствовать этому статусу надо было круглосуточно. Тренировали нас мощно. На границе обстановка всегда напряженная, требует постоянной боевой готовности. А в таких условиях могут служить только физически крепкие, морально устойчивые и ответственные люди. Дослужился до инструктора политотдела воинской части Западного пограничного округа. Мне нравилось работать с личным составом".

После работы в комсомольских структурах и лектором в обществе "Знание" Президент решил продолжить службу офицером в 120-й Рогачевской дивизии имени Верховного Совета БССР. Должность заместителя командира роты, как отметил он, требовала умения настроить солдат на освоение военного дела, воспитать в каждом характер воина, настоящего защитника. Решение сложных задач имеющимися силами развивало умение разглядеть людей, просчитать их возможности, подсказать, где и в чем у каждого есть скрытый резерв

"Горжусь, что довелось поучаствовать в учениях "Запад-1981". Серьезные учения. Когда натовцы их увидели, поняли, что с нами шутки плохи. Через военную службу познал простую истину: уважающая себя независимая страна не может существовать и развиваться без хорошо оснащенной и профессионально организованной армии, - поделился белорусский лидер. - Сегодня этот опыт помогает мне как Главнокомандующему эффективно выстраивать и укреплять систему национальной безопасности страны".

Александр Лукашенко также дал напутствие молодежи: "Всегда помните о своей Родине. Цените и берегите ее мирное небо. Это самое дорогое, что мы - старшее поколение - смогли сохранить для вас. Очень важно, чтобы вы были не только хорошими специалистами, но и настоящими патриотами, социально зрелыми и духовно богатыми людьми. Где бы вы ни были, какие бы вершины ни покоряли - сохраняйте связь со своими истоками. Союзное государство нуждается в ваших способностях, энергии и устремлениях во всех без исключения сферах".