Первым комбайнером-шеститысячником в Беларуси стал Павел Шутило из Клецкого района

12 августа - день значимых результатов для аграриев Минской области. Сельхозпредприятия центрального региона намолотили 1 млн т зерна (это без учета рапса). Также в области появился первый комбайнер-шеститысячник. К своему рекорду идут аграрии Клецкого района.

Аграрии центрального региона вновь подтверждают свои лидерские позиции. Уже несколько недель подряд механизатор Павел Шутило из сельхозпредприятия "Кухчицы" стабильно намолачивает тысячу за тысячей тонн. Сегодня для всей Беларуси наступил исторический момент - его шестая персональная тысяча тонн зерна.

Стоит отметить, что своих рекордных показателей хлебороб из Клецкого района достигает на отечественном комбайне "Гомсельмаш", который работает в хозяйстве первый год. Таким результатам способствует и высокая урожайность зерновых: например, пшеница на полях "Кухчиц" дала 90 центнеров с гектара. Механизатор получил награды от руководства района и Минской области.

Павел Шутило, комбайнер ОАО "Кухчицы":

"В этом году хороший урожай, что во многом является заслугой агронома. Благодаря четкому руководству директора все прошло слаженно. Дома меня поддерживает семья - трое сыновей и жена".

12 августа в Минской области еще одно знаковое событие: сельхозпредприятия центрального региона намолотили 1 млн т зерна (без учета рапса).

Василий Сысоев, первый зампредседателя Миноблисполкома:

"На сегодняшний день более 250 механизаторов достигли намолота в тысячу и более тонн зерна. Уборочная кампания продолжается. Все, кто причастен к уборке, внесли свой пусть и небольшой, но важный вклад в достижение знаковой цифры. Если учитывать рапс, то на утро 12 августа общий намолот составляет 1,251 млн т. Будем и дальше наращивать темпы. На сегодняшний день урожайность достигла 48,7 центнера с гектара - это на 8 центнеров больше, чем в 2024 году. Сейчас мы лидируем по сдаче урожая. Минская область - единственная в стране, которая уже выполнила госзаказ по пивоваренному ячменю и продолжает сдавать эту культуру. Также выполнен госзаказ по рапсу".