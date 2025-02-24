Почему при ведении бизнеса в Беларуси важно не забывать про общество и государство

Предпринимательство выступает фактором занятости и эффективности экономики. Но для занятия бизнесом требуется осознание своей ответственности перед государством, трудовыми коллективами и обществом.

Как правильно выстраивать бизнес в Беларуси и получать поддержку от государства - смотрите в авторской рубрике "Простая экономика".

Персонаж Достоевского из романа "Преступление и наказание" Дмитрий Разумихин говорил: "Деловитость приобретается трудно, а с неба даром не слетает". Вот и сейчас эта крылатая фраза сохраняет свою актуальность.

На сайте Президента четко указано: "Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из факторов обеспечения занятости и повышение эффективности экономики". Глава государства понимает важность этой темы сейчас и 17 февраля провел встречу с представителями частных предприятий, делал яркие посылы в адрес бизнес-сообщества.

Лукашенко указал, что желающие заниматься бизнесом должны понимать меру ответственности и трезво оценивать свои способности. Это не простая дорога. Обозначена ключевая формула взаимоотношений с бизнесом. Главное работать честно, и тогда государство и лично Президент во всем окажут поддержку. Не берите чужое, тогда мы с вами будем в добрых отношениях. Особенно не залазьте в государственный карман.

Зарабатывать в Беларуси и на белорусах, а затем выводить деньги за границу, из государственной казны недопустимо. Важна социальная ответственность бизнеса, основанная на справедливости и честности. Заработал - помоги нуждающимся, займись благотворительностью, тогда и отношение к бизнесу со стороны власти будет соответствующее. Если предприниматель порядочный, честный, работает на страну, государство должно защищать его.

Лукашенко заявил о необходимости качественной модернизации в вопросах развития экосистемы для бизнеса. Комфортная бизнес-среда является одним из приоритетов государственной экономической политики. Многие административные процедуры предстоит перевести в цифровое поле. Это создаст ту атмосферу простоты, комфорта, которая нужна бизнесу.

Беларусь создает наиболее приемлемые условия для ведения честного бизнеса и это необходимо ценить.

Лукашенко указал, что "у нас нет на этажах сидящих, которые с вас собирают дань, как это было в Украине. Этого никогда не будет". В Беларуси не допускается бесчинство чиновников, силовиков и оргпреступности в отношении бизнеса.

Благодаря такому подходу Президента предпринимательство в Беларуси активно развивается. Частный бизнес занимает немалую долю белорусской экономики. Этот сектор обеспечивает 37 % промышленного производства, именно на него приходится треть всех инвестиций.

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси составляет почти 30 %. За 30 лет сектор малого и среднего предпринимательства вырос с 8 тыс. предприятий до практически 110 тыс. организаций. Из них 40 % задействованы в производственном секторе - промышленности, строительстве, транспорте и сельском хозяйстве. За три десятилетия количество занятых увеличилось с 230 тыс. до почти 1,5 млн человек.

В 2024 году экспорт частных предприятий составил почти 16 млрд долларов, без учета нефти и калия. География экспортных поставок не отстает от государственного сектора - три четверти стран.