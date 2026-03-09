3.72 BYN
Подробности экономического и политического сотрудничества Беларуси - в "Разговоре у Президента"
Автор:Редакция news.by
Окунемся подробнее в международную повестку. Как Беларусь развивает свое экономическое и политическое сотрудничество по всем направлениям? Что именно интересно белорусским надежным партнерам? Стоит ли сбрасывать со счетов западных партнеров?
О незаконных санкциях и новых открытых дверях возможностей смотрите в проекте "Разговор у Президента" сразу после "Панорамы".