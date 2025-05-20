Поставлено более 2 тыс. единиц техники: как Беларусь помогает Зимбабве развивать сельское хозяйство

Зимбабвийский рынок нуждается в сельскохозяйственных машинах Беларуси. И как уже поставленная туда аграрная техника показывает себя в этом африканском регионе. Готово ли Зимбабве закупить большее количество машин у Беларуси.

На такие вопросы ответил в "Актуальном интервью" заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.

Прежде всего, необходимо отметить, что основа торгово-экономического баланса белорусско-зимбабвийских отношений характеризуется поставками сельскохозяйственной техники, реализацией совместных проектов, в том числе и реализацией совместной программы по механизации сельского хозяйства Зимбабве, в рамках которой уже обеспечена реализация двух фаз. "К примеру, поставлено более 2 тыс. единиц техники, которая уже работает на полях африканской страны. Это помогло получить достаточно хорошие результаты деятельности по сбору урожая", - подчеркнул Виктор Каранкевич.

За четыре года объем валового сбора урожая в Зимбабве увеличился более чем в три раза. 155 тыс. тонн он составлял в 2020 году. В 2024 году был собран урожай 550 тыс. тонн.

Как обозначил государственный деятель, сейчас Беларусь и Зимбабве перешли к реализации третьей фазы, в рамках которой планируется поставить в 2025-2026 году уже 3,6 тыс. единиц различной техники - тракторы, комбайны, зерновозы.

Виктор Каранкевич:

"В рамках третьей фазы уже поставлено 200 единиц техники. К третьему кварталу 2025 года планируется поставить еще 500 единиц. Это будет способствовать увеличению показателей сбора зерновых, будет влиять на улучшение экономических показателей работы сельского хозяйства Зимбабве".

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