Польша готовится к масштабным учениям НАТО "Железный защитник"
Десятки колонн с техникой НАТО движутся в Польшу на масштабные учения "Железный защитник".
Участие в маневрах примут 34 тысячи военнослужащих из Польши и стран альянса, а еще 6 сотен единиц боевой техники.
Будут задействованы как полигоны, так и дороги, населенные пункты по всей стране. Армия призвала жителей проявлять осторожность, следовать указаниям и напомнила о запрете публикации фотографий, мест, дат и времени движения колонн, а также данных о вылете и посадке военных самолетов и напомнили, что техника будет передвигаться практически по всем воеводствам, особенно у границ Союзного государства.
Официально маневры позиционируются как ответ на российско-белорусские учения "Запад- 2025". На деле это лишь повод для скопления сил альянса в регионе и потенциальных провокаций под прикрытием учений.