В Эстонии с 2027 года вводится новая система выхода на пенсию
Автор:Редакция news.by
В Эстонии с 2027 года вводится новая система выхода на пенсию: возраст больше не будет фиксированным, а будет зависеть от средней продолжительности жизни после 65 лет.
Первый пересчет уже известен: вместо привычных 65 лет жителям страны придется работать на месяц дольше. И дальнейшие изменения будут происходить ежегодно.
Фактически, Эстонская республика привязывает пенсионный возраст к реальной жизни граждан: чем дольше люди живут, тем дольше им придется работать, чтобы сохранить устойчивость пенсионной системы и сбалансировать бюджет.