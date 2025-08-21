В Эстонии с 2027 года вводится новая система выхода на пенсию: возраст больше не будет фиксированным, а будет зависеть от средней продолжительности жизни после 65 лет.

Первый пересчет уже известен: вместо привычных 65 лет жителям страны придется работать на месяц дольше. И дальнейшие изменения будут происходить ежегодно.