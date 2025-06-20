Поступление инвестиций в СЭЗ "Минск" увеличилось в 1,7 раза в 2024 году

Рост инвестиций в свободной экономической зоне "Минск" в 2024 году почти в 1,7 раза превысил показатель за 2023 год. Это указывает на привлекательность площадки для инвесторов. Такими данными поделился первый замглавы администрации СЭЗ "Минск" Сергей Бубенько в "Актуальном интервью".

"В СЭЗ "Минск" состоят 109 резидентов. Это наибольшее количество резидентов по сравнению со свободными экономическими зонами в других регионах. Резиденты работают в различных направлениях. В первую очередь, это, конечно, машиностроение, деревообработка, металлообработка, производство фармацевтических препаратов", - обозначил первый замглавы администрации СЭЗ "Минск".

Каждый резидент, по его словам, это уникальное экспортоориентированное производство. И сейчас они активно работают по вопросам импортозамещения и промышленной кооперации с другими странами, в том числе с Российской Федерацией.

Как отметил первый замглавы администрации СЭЗ "Минск", свободная экономическая зона - это наиболее выгодная для реализации инвестпроектов территория, которая предоставляет ряд преференциальных режимов и налоговых льгот. Для государства такая площадка полезна инвестициями и новыми рабочими местами.

Сергей Бубенько:

"В 2024 году количество инвестиций выросло почти в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом. И это говорит о том, что СЭЗ привлекательна, а инвесторы понимают, что здесь они смогут достигнуть больших результатов".

Также в 2024 году был зафиксирован рост объемов производства на 20 % и увеличение заработной платы сотрудников, которая выше средней по республике. Экспорт в 2024 году так же вырос. "Он в настоящее время осуществляется в более чем 30 стран. Наши резиденты поставляют свою продукцию, в том числе и на рынок ЕАЭС, и это позволяет им увеличивать объемы производства, объемы реализации, соответственно, получать больше прибыли, а значит, выплачивать достойную заработную плату", - подчеркнул Сергей Бубенько.