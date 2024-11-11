3.36 RUB
3.50 USD
3.60 EUR
ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
Правительство утвердило план национальных экспозиций на 2025 год
В 2025 году Беларусь представит национальные экспозиции на выставках на разных континентах. План мероприятий утвержден постановлением Совмина.
Белорусская экспозиция будет на VIII Китайской международной выставке импорта в ноябре в Шанхае. Во втором полугодии также пройдет национальная выставка Made in Belarus в Экваториальной Гвинее в городе Малабо. Организатором экспозиций выступает Белорусская торгово-промышленная палата, на них будут продвигать отечественные технологии, научные разработки, товары и услуги.
Президент
Все
Лукашенко: Самое главное - мы умеем слышать наших людей, слушать наших людей
Президент Беларуси направил соболезнования Председателю КНР в связи с землетрясением в Тибете
Минск на днях полностью переведут на артезианскую воду. Лукашенко рассказал подробности
Лукашенко: Не держусь за власть, сделаю все, чтобы тихо передать ее новому поколению
Политика
Все
Общество
Все
Противоопухолевую терапию с применением клеток-киллеров в РНПЦ детской онкологии прошли 28 пациентов
В Музее истории белорусской литературы 14 января пройдет бесплатный день для пенсионеров
Житель Солигорска поверил аферистам и потерял 43 тыс. белорусских рублей
"Застраховала" деньги: минчанка лишилась 10 тыс. белорусских рублей из-за звонка аферистов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все