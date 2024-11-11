Правительство утвердило план национальных экспозиций на 2025 год

В 2025 году Беларусь представит национальные экспозиции на выставках на разных континентах. План мероприятий утвержден постановлением Совмина.

Белорусская экспозиция будет на VIII Китайской международной выставке импорта в ноябре в Шанхае. Во втором полугодии также пройдет национальная выставка Made in Belarus в Экваториальной Гвинее в городе Малабо. Организатором экспозиций выступает Белорусская торгово-промышленная палата, на них будут продвигать отечественные технологии, научные разработки, товары и услуги.