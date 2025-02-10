Преображение Республики Беларусь - какие сферы затронет Госинвестпрограмма 2025 года

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/decf7a6f-cb38-400e-9829-69d0ae4bd1f9/conversions/d194485a-6734-439a-b913-ca636e02ce48-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/decf7a6f-cb38-400e-9829-69d0ae4bd1f9/conversions/d194485a-6734-439a-b913-ca636e02ce48-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/decf7a6f-cb38-400e-9829-69d0ae4bd1f9/conversions/d194485a-6734-439a-b913-ca636e02ce48-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/decf7a6f-cb38-400e-9829-69d0ae4bd1f9/conversions/d194485a-6734-439a-b913-ca636e02ce48-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Беларуси благодаря средствам из Государственной инвестиционной программы на еще недавно пустующих площадях появляются новые дороги, новые развязки, энергетические подстанции, новые готовые площадки под заводы. Совсем недавно, 5 февраля, Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил программу на 2025 год.

Тренд этого года - переходящие объекты, то есть те, которыми начали заниматься еще раньше. Из 82 таких в этом году введут в эксплуатацию почти половину. И это абсолютно правильно с финансовой точки зрения. Чем дольше стройка, тем дороже это обходится госбюджету.

Андрей Картун, первый замминистра экономики Беларуси:

"Требование главы государства заключалось в том, чтобы не добавлять какие-то новые проекты, а посмотреть более скрупулезно на имеющиеся".

Андрей Картун news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0704bb23-3cb0-4e61-8100-207917821362/conversions/86e9d412-d9df-4886-8ea3-cce24ad6bbc8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0704bb23-3cb0-4e61-8100-207917821362/conversions/86e9d412-d9df-4886-8ea3-cce24ad6bbc8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0704bb23-3cb0-4e61-8100-207917821362/conversions/86e9d412-d9df-4886-8ea3-cce24ad6bbc8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0704bb23-3cb0-4e61-8100-207917821362/conversions/86e9d412-d9df-4886-8ea3-cce24ad6bbc8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Специальный репортаж | Инвестпрограмма-2025 | Современная инфраструктура | Новые возможности Суть госинвестпрограммы в том, чтобы выполнять какие-то социальные обязательства или улучшать всю инфраструктуру вокруг людей для того, чтобы обеспечить более комфортные условия жизни. - Какие объекты профинансирует государственная инвестпрограмма? - Новый корпус БНТУ - Строительство и реконструкция дорог и мостов 10.02.2025 15:39

Попасть в инвестпрограмму почетно и ответственно. Документ принимается ежегодно, но главное требование остается неизменным: в проекте не должно быть ничего лишнего, а все предполагаемые затраты должны формироваться оптимально. Это было принципиальное и жесткое требование Президента Беларуси.

В этом году глава государства дважды отправлял документ на доработку. Распределение госфинансов должно соответствовать реалиям времени, а время непростое. Нужно строить и вводить объекты с быстрой отдачей и комплексным эффектом.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02b23b1a-73cc-49f9-a95b-647c77315d2a/conversions/ef4a2f63-b6f9-4e0e-85ef-bcfbf7e5687b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02b23b1a-73cc-49f9-a95b-647c77315d2a/conversions/ef4a2f63-b6f9-4e0e-85ef-bcfbf7e5687b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02b23b1a-73cc-49f9-a95b-647c77315d2a/conversions/ef4a2f63-b6f9-4e0e-85ef-bcfbf7e5687b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02b23b1a-73cc-49f9-a95b-647c77315d2a/conversions/ef4a2f63-b6f9-4e0e-85ef-bcfbf7e5687b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Деньги немалые. И если мы по-хозяйски, эффективно вложим эти деньги, мы получим хороший эффект. Он нам нужен сегодня. Каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу. Александр Лукашенко

Финальная версия инвестпрограммы 2025 года получилась максимально комплексной и сбалансированной. Она охватила все регионы и все сферы жизни, например, образование.

Образование и технологии

У студентов энергетического факультета БНТУ будет новый учебный комфортный корпус. Большой переезд намечен на январь 2026 года.

Здание рассчитано на 1 тыс. человек. Скоро там будет самое современное оборудование. Ведь белорусская энергетика развивается очень стремительно, а за ней должен успевать и образовательный процесс.

Корпус БНТУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adfb2592-91a9-4285-86ee-9495e6e52a31/conversions/34c81cf3-dcb7-4ede-938f-02816816e8e8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adfb2592-91a9-4285-86ee-9495e6e52a31/conversions/34c81cf3-dcb7-4ede-938f-02816816e8e8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adfb2592-91a9-4285-86ee-9495e6e52a31/conversions/34c81cf3-dcb7-4ede-938f-02816816e8e8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adfb2592-91a9-4285-86ee-9495e6e52a31/conversions/34c81cf3-dcb7-4ede-938f-02816816e8e8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Когда-то этот корпус был долгостроем и портил вид одной из центральных улиц Минска. С такой бесхозяйственностью решили бороться эстетикой и функциональностью. Теперь здание не просто дополнит архитектурный ансамбль, но и будет приносить пользу всей системе образования.

Здесь планируется совместно с Минэнерго вести переподготовку кадров. Они тоже постоянно должны развиваться и соответствовать современным требованиям. Александр Казак, проректор БНТУ

Объект не впервые попадает в Государственную инвестиционную программу. Впрочем, как и город энергетиков.

Островец продолжит расти. Там появятся новые дома, улицы, а еще школа на 510 мест. Конечно, тоже современная и функциональная. Райцентр меняется до неузнаваемости, как и еще одна территория ускоренного развития - индустриальный парк "Великий камень", который растет с каждым годом. Там постоянно появляются новые производства. Они выпускают высокотехнологичную продукцию, поставляют ее на экспорт и на этом зарабатывают для себя и для страны.

Дороги

Еще одно направление инвестпрограммы - дорожное строительство. Скоро под Плещеницами на трассе М3 появится современная четырехполосная развязка. На время работ внесены коррективы в организацию дорожного движения. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57cf1842-1d10-4687-a15e-d544239aa64a/conversions/f0f950ed-96fd-45d7-afd9-e08aef4fc9b6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57cf1842-1d10-4687-a15e-d544239aa64a/conversions/f0f950ed-96fd-45d7-afd9-e08aef4fc9b6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57cf1842-1d10-4687-a15e-d544239aa64a/conversions/f0f950ed-96fd-45d7-afd9-e08aef4fc9b6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57cf1842-1d10-4687-a15e-d544239aa64a/conversions/f0f950ed-96fd-45d7-afd9-e08aef4fc9b6-xl-___webp_1920.webp 1920w

На очереди следующий участок до границы Минской и Витебской областей. Это 22 км. Работы начнутся уже в этом году.

М3 - это коридор в Санкт-Петербург, также как и трасса Р46. Ее реконструкция продолжится в этом году. Еще в планах ремонтные работы на М10 (Гомель - Кобрин) и Р122 (Могилев - Чаусы). Большое внимание также уделяют реконструкции мостовых сооружений.

Здравоохранение

Целый пласт инвестпрограммы посвящен системе здравоохранения. Одна из главных строек находится на особом контроле Президента - возведение онкологического диспансера в Гродно. Западный областной центр долгое время был единственным, где не было подобного учреждения. Сейчас ситуация поменялась. Часть корпусов уже принимает пациентов.

Юлия Молчанова, врач - радиационный онколог радиологического отделения городской клинической больницы № 3 г. Гродно:

"На данный момент здесь установлено самое современное оборудование в республике. Пациенты там проходят лечение практически без осложнений. Линейные ускорители электронов позволяют для наших онкологических пациентов максимально точно определить область облучения. Пациенты проходят в среднем 25-30 сеансов лучевой терапии. Все зависит от локализации и предписанной дозы".

Онкологический диспансер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5688282b-fc21-4bd1-a7ef-7c31083d2778/conversions/e5912722-8e6e-43ae-83f2-67b2a86cec12-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5688282b-fc21-4bd1-a7ef-7c31083d2778/conversions/e5912722-8e6e-43ae-83f2-67b2a86cec12-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5688282b-fc21-4bd1-a7ef-7c31083d2778/conversions/e5912722-8e6e-43ae-83f2-67b2a86cec12-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5688282b-fc21-4bd1-a7ef-7c31083d2778/conversions/e5912722-8e6e-43ae-83f2-67b2a86cec12-xl-___webp_1920.webp 1920w

Объект масштабный, поэтому вводится в эксплуатацию поэтапно. Осталось ввести палатный корпус и завершить строительство и оснащение операционно-реанимационного блока.

Большая стройка ждет также РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах, реабилитационный центр в Аксаковщине, а еще больницы в Бресте и Поставах.

Обновление переживает и Витебская областная клиническая инфекционная больница. Между первым и вторым корпусами, которые были построены в 1960-х, возвели еще один - административно-диагностический. Для удобства пациентов и медиков все здания соединили переходными галереями.

Витебская областная клиническая инфекционная больница news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/325ee466-1143-47db-92ed-8e6af543d9ec/conversions/d48e2be6-bc91-43da-90b7-1e66967f4416-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/325ee466-1143-47db-92ed-8e6af543d9ec/conversions/d48e2be6-bc91-43da-90b7-1e66967f4416-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/325ee466-1143-47db-92ed-8e6af543d9ec/conversions/d48e2be6-bc91-43da-90b7-1e66967f4416-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/325ee466-1143-47db-92ed-8e6af543d9ec/conversions/d48e2be6-bc91-43da-90b7-1e66967f4416-xl-___webp_1920.webp 1920w

Это настоящее второе рождение одной из старейших больниц севера страны. Оно стало возможным благодаря немалым вложениям из бюджета. Инвестиции продолжатся, чтобы ускорить строительство и сделать современную "начинку": МРТ, УЗИ, эндоскопическое оборудование, а еще современные лаборатории.

Ирина Романенкова, заместитель главврача Витебской областной клинической инфекционной больницы:

"Здесь определяется большой ряд инфекционных заболеваний. На базе нашей клинико-технической лаборатории выполняется исследование бактериологической группы, серологической группы, проводится ПЦР-исследование. Цель реконструкции учреждения - создание максимально современных и удобных условий для пациентов, оказание качественной медицинской помощи на современном уровне".

Спортивные объекты

Традиционно в Государственную инвестпрограмму включают и спортивные объекты. Например, комплекс Белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо", который сейчас переживает большую реконструкцию в самом центре Минска.

Дмитрий Балаба news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cfd04c2d-8fdf-4516-bb37-58026dc76e3c/conversions/3e0b6c2a-b88f-4e01-aadb-1b8a2313cbae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cfd04c2d-8fdf-4516-bb37-58026dc76e3c/conversions/3e0b6c2a-b88f-4e01-aadb-1b8a2313cbae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cfd04c2d-8fdf-4516-bb37-58026dc76e3c/conversions/3e0b6c2a-b88f-4e01-aadb-1b8a2313cbae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cfd04c2d-8fdf-4516-bb37-58026dc76e3c/conversions/3e0b6c2a-b88f-4e01-aadb-1b8a2313cbae-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Балаба, председатель центрального совета БФСО "Динамо":

"Комплекс станет уже суперсовременным. Реконструкция не проводилась с конца 1970-х, когда объект был открыт как резервный к проводимой Олимпиаде еще в Советском Союзе. Появятся новые помещения: легкоатлетический манеж со скалодромом, борцовские залы, зал для гимнастики. Все это будет сделано в самом современном стиле".

В этом комплексе базируются сразу три спортивные школы, которые за всю историю воспитали целую плеяду чемпионов. Но на спортивный Олимп должны восходить новые звезды, а для этого старое неприглядное здание уж точно не годилось. Впрочем, как и для обычных тренировок. Тем, кто гонится не за достижениями, а за хорошей физической формой, тоже нужны достойные условия. Инвестиции в здоровье уж точно окупятся сполна.

Духовные ценности

Белорусы сильны духом и своими духовными ценностями, о которых тоже не забыли. Под финансирование попали монастырь в Жировичах и храм Александра Невского в Минске.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b46d585e-772a-4284-8855-2f4cf6bb3103/conversions/075f4a44-f386-469a-b23b-3a5a1fc3a4d4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b46d585e-772a-4284-8855-2f4cf6bb3103/conversions/075f4a44-f386-469a-b23b-3a5a1fc3a4d4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b46d585e-772a-4284-8855-2f4cf6bb3103/conversions/075f4a44-f386-469a-b23b-3a5a1fc3a4d4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b46d585e-772a-4284-8855-2f4cf6bb3103/conversions/075f4a44-f386-469a-b23b-3a5a1fc3a4d4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Картун:

"Сама суть Госинвестпрограммы в том, чтобы выполнять какие-то социальные обязательства или улучшать инфраструктуру для обеспечения более комфортных условий жизни людей. Если говорить о суммах, в программе предусмотрено 2,2 млрд белорусских рублей".

Эти деньги традиционно направляются на социальную сферу, на создание комфортной среды. Средства заложены также на строительство новых станций обезжелезивания по всей стране, на строительство арендного жилья. В каждом уголке Беларуси своя стройка: школы, детские сады, поликлиники и целые жилые районы.