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"Простая экономика": как западные корпорации наживаются на войнах и кто все это оплачивает?
Эскалация военных конфликтов в мире несет в себе скрытые выгоды. Беларусь не заинтересована в войне, это не наша политика, для нас важно накормить людей.
Как западные корпорации наживаются на войнах и кто им в итоге все это оплачивает?
Разложим скрытые взаимосвязи политики и экономики в авторской рубрике "Простая экономика".
Когда смотришь на ситуацию на Ближнем Востоке, на воинствующие лозунги европейцев, всегда задаешься вопросом: что происходит? А главное -кому это выгодно?
Как известно, война - это продолжение политики, а она, в свою очередь, является надстройкой над экономикой. Проще говоря, если ведется война, значит это кому-то выгодно, кто-то на этом зарабатывает.
Еще Ленин в далеком 1917 году писал: военные предприятия первыми заинтересованы выкачивать бюджетные деньги - именно они являются самими крупными казнокрадами и именно они раскручивают тему войны. Для них война - это бизнес.
17 июня Президент Беларуси четко определил: "Кто-то одуревши воюет - кому-то это выгодно. Это не наша политика! Без войн людей нужно накормить. Спрос на продукты питания будет только возрастать".
Беларуси невыгодно воевать - важно накормить людей
В то время как мы думаем про мир и богатый стол, военно-политическое руководство НАТО ориентируется на постоянное увеличение оборонных расходов. Им уже 2 % от ВВП недостаточно - призывают к 5 %.
Но за счет кого? Откуда деньги?
Конечно же, посредством сокращения финансирования иных сфер - здравоохранения, образования, культуры, а также введения новых налогов на оборону.
Так, в декабре 2024 года на саммите Объединенных экспедиционных сил власти Эстонии первыми из государств НАТО объявили о введении нового налога на безопасность. Его будут платить как юрлица, так и простые граждане страны. Такая такса будет действовать до конца 2028 года.
Интересно и то, что в текущих протестах в США участвуют не только противники жесткой политики Трампа по мигрантам, но также и медики, соцработники - они недовольны резким сокращением финансирования государством медицинского обеспечения населения.
Недавно администрация Белого дома опубликовала проект госбюджета на 2026 год объемом в 1 трлн 600 млрд долларов. В нем львиная доля (свыше 60 % или 962 млрд долларов) приходится на расходы Пентагона, в то время как на здравоохранение лишь 6 %, на образование - жалких 4 %.
Как говорится, все во имя оборонных корпораций!
Жажда наживы заставляет страны НАТО ущемлять граждан
Статистика показывает, что основные средства госбюджета Пентагона идут как раз в карманы владельцев военно-промышленных предприятий.
Так, в 2023 году Пентагон перечислил последним почти 610 млрд долларов в рамках контрактов на закупку и разработку вооружения и военной техники.
В первую пятерку ключевых получателей бюджетных денег вошли такие корпорации, как Lockheed Martin, RTX, General Dynamics, Boeing, Northrop Grumman.
Они же являются получателями бюджетных денег не только Соединенных Штатов, но и других государств - стран Евросоюза, Украины, Израиля и других.
Так, наиболее высокую долю военных расходов от ВВП имеют Украина (34 %) и Израиль (почти девять 9 %).
Усматривается закономерность: чем выше военные расходы, тем больше агрессии и никакого желания к миру.
Оборонные корпорации съедают большую часть бюджета
И это понятно: такие издержки бюджета надо объяснять своему народу, своим налогоплательщикам, отсюда и воинствующая пропаганда, яркие образы врагов и преднамеренные военные конфликты. А по итогу на страданиях простых граждан наживаются корпорации.
И это точно не для нас, белорусов! Как сказал глава государства: "Если не хотим войны, значит, надо работать".