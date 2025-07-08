"Простая экономика": как западные корпорации наживаются на войнах и кто все это оплачивает?

Эскалация военных конфликтов в мире несет в себе скрытые выгоды. Беларусь не заинтересована в войне, это не наша политика, для нас важно накормить людей.

Как западные корпорации наживаются на войнах и кто им в итоге все это оплачивает?

Разложим скрытые взаимосвязи политики и экономики в авторской рубрике "Простая экономика".

Когда смотришь на ситуацию на Ближнем Востоке, на воинствующие лозунги европейцев, всегда задаешься вопросом: что происходит? А главное -кому это выгодно?

Как известно, война - это продолжение политики, а она, в свою очередь, является надстройкой над экономикой. Проще говоря, если ведется война, значит это кому-то выгодно, кто-то на этом зарабатывает.

Еще Ленин в далеком 1917 году писал: военные предприятия первыми заинтересованы выкачивать бюджетные деньги - именно они являются самими крупными казнокрадами и именно они раскручивают тему войны. Для них война - это бизнес.

17 июня Президент Беларуси четко определил: "Кто-то одуревши воюет - кому-то это выгодно. Это не наша политика! Без войн людей нужно накормить. Спрос на продукты питания будет только возрастать".

Беларуси невыгодно воевать - важно накормить людей

В то время как мы думаем про мир и богатый стол, военно-политическое руководство НАТО ориентируется на постоянное увеличение оборонных расходов. Им уже 2 % от ВВП недостаточно - призывают к 5 %.

Но за счет кого? Откуда деньги?

Конечно же, посредством сокращения финансирования иных сфер - здравоохранения, образования, культуры, а также введения новых налогов на оборону.

Так, в декабре 2024 года на саммите Объединенных экспедиционных сил власти Эстонии первыми из государств НАТО объявили о введении нового налога на безопасность. Его будут платить как юрлица, так и простые граждане страны. Такая такса будет действовать до конца 2028 года.

Интересно и то, что в текущих протестах в США участвуют не только противники жесткой политики Трампа по мигрантам, но также и медики, соцработники - они недовольны резким сокращением финансирования государством медицинского обеспечения населения.

Недавно администрация Белого дома опубликовала проект госбюджета на 2026 год объемом в 1 трлн 600 млрд долларов. В нем львиная доля (свыше 60 % или 962 млрд долларов) приходится на расходы Пентагона, в то время как на здравоохранение лишь 6 %, на образование - жалких 4 %.

Как говорится, все во имя оборонных корпораций!

Жажда наживы заставляет страны НАТО ущемлять граждан

Статистика показывает, что основные средства госбюджета Пентагона идут как раз в карманы владельцев военно-промышленных предприятий.

Так, в 2023 году Пентагон перечислил последним почти 610 млрд долларов в рамках контрактов на закупку и разработку вооружения и военной техники.

В первую пятерку ключевых получателей бюджетных денег вошли такие корпорации, как Lockheed Martin, RTX, General Dynamics, Boeing, Northrop Grumman.

Они же являются получателями бюджетных денег не только Соединенных Штатов, но и других государств - стран Евросоюза, Украины, Израиля и других.

Так, наиболее высокую долю военных расходов от ВВП имеют Украина (34 %) и Израиль (почти девять 9 %).

Усматривается закономерность: чем выше военные расходы, тем больше агрессии и никакого желания к миру.

Оборонные корпорации съедают большую часть бюджета

И это понятно: такие издержки бюджета надо объяснять своему народу, своим налогоплательщикам, отсюда и воинствующая пропаганда, яркие образы врагов и преднамеренные военные конфликты. А по итогу на страданиях простых граждан наживаются корпорации.