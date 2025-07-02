Развитие суверенитета невозможно без самостоятельного определения стоимости денег. Запад активно пытался навязать свое финансовое доминирование, но мир хочет свобод.

Почему так важно активное участие в интеграционных объединениях - ЕАЭС, Союзном государстве, ШОС, БРИКС? Разберемся в "Простой экономике".

Современные процессы в мировой экономике нельзя понять без знания такого понятия, как "процент на деньги" или "стоимость денег во времени".

Соединенные Штаты постоянно стремились к установлению тотального контроля над глобальными финансами. Все началось еще до Первой мировой войны.

23 декабря 1913 года была образована Федеральная резервная система (ФРС) - сеть частных банков с правом печати денег.

Последовательно Штаты навязывали всему миру свою модель единовластного установления стоимости денег.

Сейчас США не только печатают пустые доллары, но и определяют всему миру, сколько сегодня стоят деньги - кредиты, займы и т. д.

Определение цены денег давало Западу контроль над миром

Такой подход очень выгоден: хочешь задушить своих конкурентов - повысь ставки и тем самым принудь остальные финансовые центры (Лондон, Брюссель, Токио) также увеличить стоимость кредитов для своих заемщиков. Чем выше кредиты, тем ниже темпы экономического роста. Иными словами, через проценты ФРС может сдерживать развитие национальных экономик.

К этому инструменту манипуляций добавляется еще и система кредитных рейтингов, издание которых контролируется ведущими корпорациями англосаксонского мира.

Не нравилась Лондону, Вашингтону та или иная страна, компания, банк - они легко могли понизить их рейтинг и тем самым сделать для них крайне высокую стоимость денег. Так, если лояльные США правители получали кредиты под ставку менее 1 %, то "проблемные для США" - а на деле суверенные, независимые страны - могли рассчитывать только на 10, 15 процентов, а то и выше.

Присвоение мнимых рейтингов подрывает экономику

Манипулирование ставками со стороны ФРС не раз приводило к обвалу ведущих банков, компаний и погружало мировую экономику в жесткий кризис. Наиболее ярким маневром безусловно является ипотечный кризис. Когда ФРС с начала нулевых держала ставку на крайне низком уровне - в районе четверти процента, граждане США брали кредиты на жилье, начался строительный бум, но все обвалилось, когда ФРС в 2006 году резко повысила проценты - простые американцы не смогли осилить такие платы и оказывались бездомными. Кризис наступил не сразу, его максимальный эффект мир ощутил в 2008 году.

Ставка в США больше года - с июля 2023-го по сентябрь 2024-го - находилась на максимуме более чем за 20 лет. ФРС начала повышать ставки в марте 2022 года из-за разгона инфляции в США до рекордного уровня за последние несколько десятилетий вследствие печатания пустых денег в период локдаунов и пандемии. К маю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до уровня выше пяти процентов. В июле 2023 года ставка стала максимумом с начала 2001 года.

Беларусь, Россия, Китай раньше также принуждали следовать в фарватере политики ФРС. Но сейчас с развитием сильных интеграционных объединений, таких как Союзное государство, ЕАЭС, ШОС, БРИКС, мы все больше становимся свободными от негативного доминирующего влияния ФРС, Банка Лондона и Европейского центрального банка.

Право самостоятельно определять стоимость денег

Схема наживы через манипулирование глобальными процентными ставками больше на Беларуси не работает.