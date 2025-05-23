"Простая экономика": зачем все скупают золото и как Беларусь защищает себя от глобальных обвалов

Нестабильность рынков и кризис в США вынуждает центробанки и инвесторов вспомнить о золоте. Идет процесс быстрой и объемной скупки этого природного эквивалента стоимости. Беларусь и Россия - в тренде и активно наращивают свои золотые резервы.

Зачем все скупают золото и как мы защищаем себя от глобальных обвалов? Подробности в рубрике "Простая экономика".

Сейчас мы видим, чем хуже себя чувствует мировая экономика, тем выше поднимаются мировые цены на золото. Аналитики предсказывают все новые и новые рекорды.

Еще 27 марта этого года на Чикагской товарной бирже стоимость золота побила исторический рекорд. Впервые фьючерсы дошли до более чем 3100 долларов за унцию.

В апреле тенденция продолжилась. Сейчас ожидают, что золото может вырасти до 3,5 тыс. долларов.

Причина - усиление неопределенности в мировой экономике. Золото выступает в таких ситуациях как один из активов-убежищ.

Причем встревожились не только обычные инвесторы, но и центральные банки. Регуляторы решили снизить долю доллара в своих резервах и стали активнее закупать золото. С 2022 года его скупка центробанками увеличилась в 5 раз. Ожидается, что ежемесячно регуляторы будут приобретать около 190 тонн золота.

Эксперты GoldmanSachs указывают, что вторая причина роста - приток средств в биржевые инвестиционные фонды, обеспеченные слитками, а не какими-то пустыми, мнимыми ценностями.

Торговая война Трапа также меняет правила игры и вносит элементы неопределенности, что ведет к золотой лихорадке.

В декабре 2022 года издание Bloomberg предсказало такую ситуацию, назвав ее "золотым зомби-апокалипсисом".

Сейчас уже золото для всего финансового мира ассоциируется со стабильностью.

И это понятно. Именно золото выступает историческим природным эквивалентом стоимости. Если проще, то в случае обвала глобальных бумажных электронных денег - доллара, евро - за золото вы сможете купить все что пожелаете в любой точке мира.

Беларусь в этих условиях также накапливает золотовалютные резервы. На 1 апреля они впервые превысили 10 млрд долларов. Темп прироста золота в структуре резервов составил почти 10 %.

Такая же динамика наблюдается и в Российской Федерации. Стоимость золотых резервов России достигла исторического максимума - почти 230 млрд долларов в эквиваленте. За год этот показатель вырос более чем на треть: в марте 2024 года объем оценивался в 166 млрд. Общий объем российских резервов за март увеличился на 15 млрд до почти 650 млрд долларов.

Россия, а значит и Союзное государство, сейчас входит в пятерку стран с крупнейшими золотыми запасами - на начало марта 2025 года ее резерв превышал 2 тыс. тонн.

Лидером рейтинга остаются США, за ними следуют Германия, Италия и Франция.

Важно отметить, что наличие крепких резервов в Беларуси, России - Союзном государстве - создает условия для защиты нас от мировых финансово-экономических потрясений.

Введение Трампом масштабных пошлин обвалило глобальный фондовый рынок - все окрасилось в красный цвет на фоне резкого падения стоимости акций.

В сумме со 2 апреля - дня объявления новой тарифной политики США - потери составили около 15 %. Это стало самым быстрым снижением со времен первых локдаунов пандемии 2020 года.

По прогнозам корпорации BlackRock, фондовый рынок США может упасть еще на 20 %, потянув за собой все остальные площадки.